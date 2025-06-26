https://sarabic.ae/20250626/خامنئي-يرد-على-ترامب-مواقعنا-النووية-لم-تتعطل-وألحقنا-ضررا-كبيرا-بقاعدة-العديد-في-قطر-1102081205.html

‌خامنئي يرد على ترامب: مواقعنا النووية لم تتعطل وألحقنا ضررا كبيرا بقاعدة "العديد" في قطر

‌خامنئي يرد على ترامب: مواقعنا النووية لم تتعطل وألحقنا ضررا كبيرا بقاعدة "العديد" في قطر

سبوتنيك عربي

صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، أن "إيران لن تقبل بالاستسلام"، مؤكدا "ملاحقة الأمريكيين في المحافل القانونية الدولية بسبب هجماتهم على إيران". 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T10:47+0000

2025-06-26T10:47+0000

2025-06-26T12:34+0000

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وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "المواقع النووية الإيرانية لم تتعطل ولم تحقق أمريكا الكثير من قصفها"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالغ في تضخيم حجم الهجوم الأمريكي لكنه يعلم الحقيقة".وتابع خامنئي: "الذين ضخموا حجم الهجوم الأمريكي علينا هم أنفسهم من قللوا من حجم ضربتنا على القاعدة الأمريكية في قطر"، مؤكدا أن "ترامب يقوم بالتدليس والتهويل والكذب بشأن نتائج الضربات الأمريكية على إيران".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

https://sarabic.ae/20250626/خامنئي-كادت-إسرائيل-أن-تنهار-وتُدمّر-تحت-الضربات-الإيرانية-1102080624.html

https://sarabic.ae/20250626/أول-دولة-أوروبية-تعلن-مشاركتها-في-إسقاط-المسيرات-الإيرانية-ضد-إسرائيل-1102080044.html

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