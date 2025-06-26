https://sarabic.ae/20250626/خامنئي-كادت-إسرائيل-أن-تنهار-وتُدمّر-تحت-الضربات-الإيرانية-1102080624.html
خامنئي: كادت إسرائيل أن تنهار وتدمر تحت الضربات الإيرانية
خامنئي: كادت إسرائيل أن تنهار وتدمر تحت الضربات الإيرانية
سبوتنيك عربي
قدم المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، التهاني "بالنصر على إسرائيل"، مؤكدا أن "إسرائيل كادت أن تنهار وتُدمّر تحت الضربات الإيرانية". 26.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال خامنئي، في كلمة له، إن "أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب ودخلت لأنها شعرت أن إسرائيل ستدمر تماما"، مضيفا أن "العدوان الأمريكي لم يحقق أي إنجاز وهنا أيضاً انتصرت إيران ووجهت صفعة محكمة لأمريكا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
https://sarabic.ae/20250626/أول-دولة-أوروبية-تعلن-مشاركتها-في-إسقاط-المسيرات-الإيرانية-ضد-إسرائيل-1102080044.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
خامنئي: كادت إسرائيل أن تنهار وتدمر تحت الضربات الإيرانية
10:25 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 10:39 GMT 26.06.2025)
قدم المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، التهاني "بالنصر على إسرائيل"، مؤكدا أن "إسرائيل كادت أن تنهار وتُدمّر تحت الضربات الإيرانية".
وقال خامنئي، في كلمة له، إن "أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب ودخلت لأنها شعرت أن إسرائيل ستدمر تماما"، مضيفا أن "العدوان الأمريكي لم يحقق أي إنجاز وهنا أيضاً انتصرت إيران ووجهت صفعة محكمة لأمريكا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار
بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية
إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.