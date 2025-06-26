https://sarabic.ae/20250626/أول-دولة-أوروبية-تعلن-مشاركتها-في-إسقاط-المسيرات-الإيرانية-ضد-إسرائيل-1102080044.html

أول دولة أوروبية تعلن مشاركتها في إسقاط المسيرات الإيرانية ضد إسرائيل

أول دولة أوروبية تعلن مشاركتها في إسقاط المسيرات الإيرانية ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

كشف وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن الجيش الفرنسي شارك في جهود لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية كانت تستهدف إسرائيل قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T10:13+0000

2025-06-26T10:13+0000

2025-06-26T10:13+0000

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وقال لوكورنو، خلال مناقشة برلمانية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن "الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل، سواء بواسطة أنظمة أرض-جو أو مقاتلاتنا رافال".وأوضح وزير الدفاع الفرنسي، أن "إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي وألف طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال الصراع الذي استمر 12 يوما".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها".وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

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