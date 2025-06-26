https://sarabic.ae/20250626/مبعوث-ترامب-لدي-إحساس-قوي-بأن-إيران-مستعدة-لإبرام-اتفاق-1102074032.html

مبعوث ترامب: لدي إحساس قوي بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق

مبعوث ترامب: لدي إحساس قوي بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق

سبوتنيك عربي

أعرب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن أمله في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T05:55+0000

2025-06-26T05:55+0000

2025-06-26T08:08+0000

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وقال ويتكوف، في مقابلة تلفزيوينة: "لدي إحساس قوي بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "سيكون من شبه المستحيل على إيران إحياء برنامجها النووي".وأكد أن إحياء إيران لبرنامجها النووي سيستغرق سنوات، مشيرا إلى أن "الرئيس دونالد ترامب حقق هدفه المتمثل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في وقت مبكر صباح أمس الثلاثاء، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.وجاء إعلان ترامب، بعد ساعات فقط من شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على ضربات أمريكية طالت منشآتها النووية الرئيسية وهي فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد الماضي.من جهتها، أدانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها"، ردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

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https://sarabic.ae/20250625/مديرة-الاستخبارات-الوطنية-الأمريكية-إيران-تضطر-لبناء-منشآتها-النووية-الثلاث-من-الصفر-1102066660.html

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