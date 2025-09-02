https://sarabic.ae/20250902/قاليباف-سيتم-قريبا-الإعلان-عن-قرار-إيران-بشأن-آلية-الزناد-وتنفيذه-1104403646.html

قاليباف: سيتم قريبا الإعلان عن قرار إيران بشأن "آلية الزناد" وتنفيذه

صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بأن "قرارات العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، وإن لم تكن مجرد حبر على ورق، لن يكون لها أي تأثير على اقتصاد... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح قاليباف، في جلسة علنية للمجلس، أنه "في هذه الأيام، أثار العدو بعض المخاوف لدى الشعب من خلال تهيئة أجواء لبدء عملية تطبيق "آلية الزناد"، وقد أوضح مسؤولو الجمهورية الإسلامية، مرارًا وتكرارًا، عدم قانونية استخدام هذه الطريقة، كما أعلنت دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي، مثل روسيا والصين، ذلك رسميًا"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأكد أنه "سيتم قريبًا الإعلان عن قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن "آلية الزناد" وتنفيذه"، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات تجعل قرار الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) "غير القانوني لتفعيل العقوبات مكلفًا".وصرح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أمس الاثنين، أن "تصرف الدول الأوروبية الثلاث غير قانوني ولا أساس قانونيا له"، مؤكدًا أن "المنظمات الدولية، للأسف، تعمل في إطار سياسي".وأضاف: "هذه الدول تعارض "آلية الزناد"، ولدى إيران فرصة التشاور معها بشأن هذه القضية"، متابعًا: "هذه ليست فرصة لإيران فحسب، بل لأوروبا أيضا لتصحيح خطئها".وأردف غريب أبادي: "يتضمن البيان الختامي لقمة شنغهاي بنودا مهمة عدة اقترحتها إيران، وهي إدانة العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، والتشديد على التنفيذ الكامل وغير الانتقائي للقرار 2231".وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار أحكام الاتفاق النووي".وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال 30 يوما المقبلة لـ"إيجاد حل دبلوماسي" يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الـ"ترويكا" الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وأضاف أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران، للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحا نوويا، واتباع مسار السلام، وبالتالي تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.

