إيران تضع شرطا للموافقة على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/إيران-تضع-شرطا-للموافقة-على-خفض-مستوى-تخصيب-اليورانيوم--1104390245.html
إيران تضع شرطا للموافقة على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم
إيران تضع شرطا للموافقة على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "ًإيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحفظ حق إيران في... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T18:39+0000
2025-09-01T18:39+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وأضاف بقائي، في تصريحات صحفية، أنه "لا يمكن منع البرلمان من الموافقة على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"، متوقعا الموافقة على الخطة بسرعة بدعم قوي في البرلمان.وتابع: "الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي يعني فقدان جميع حقوق الأمم المتحدة في مراقبة البرنامج النووي الإيراني".وأعلن حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، أن مجلس الشورى في البلاد "يستعد للشروع في صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي".وقال دليغاني، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "البرلمان سيبدأ الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع القانون بعد استكمال مساره القانوني"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي "ردًا مباشرًا" على تفعيل الـ"ترويكا" الأوربية، المكوّنة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لـ"آلية الزناد" الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.وأضاف المسؤول البرلماني الإيراني أن الانسحاب من المعاهدة يمثّل "أبسط رد أولي" من جانب طهران، مشيرًا إلى أن البرلمان يعتزم اتخاذ خطوات أخرى وصفها بـ"الرادعة والمؤلمة"، تجاه الدول التي دفعت باتجاه إعادة فرض العقوبات.من جانبه، قال حميد قنبري، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن "أي محاولة لإعادة فرض عقوبات عبر القرار 2231، لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية"، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم لإفشالها.ووصف قنبري العقوبات المفروضة على بلاده بأنها "غير قانونية" منذ البداية، معتبرًا أن معظمها فقد تأثيره على الأفراد والشركات. وانتقد بشدة الموقف الأوروبي، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية التي وصفت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه غير قانوني، "تعود اليوم لتكرار السلوك ذاته".وأضاف: "نحن لا نقول إن آلية الزناد بلا تأثير، فأي عقوبة مهمة، لكن لا ينبغي تضخيمها".وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار أحكام الاتفاق النووي".وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال 30 يوما المقبلة لـ"إيجاد حل دبلوماسي" يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الـ"ترويكا" الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرًا إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.
https://sarabic.ae/20250829/وزير-الخارجية-الإيراني-مستعدون-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-1104266622.html
https://sarabic.ae/20250829/جواد-ظريف-أوروبا-قصرت-في-تنفيذ-التزاماتها-ضمن-الاتفاق-النووي-1104263523.html
https://sarabic.ae/20250829/إيران-تتهم-الاتحاد-الأوروبي-بخرق-الاتفاق-النووي-وتؤكد-حقها-في-إجراءات-تعويضية-1104255214.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تضع شرطا للموافقة على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم

18:39 GMT 01.09.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© x.com
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "ًإيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحفظ حق إيران في التخصيب المحلي".
وأضاف بقائي، في تصريحات صحفية، أنه "لا يمكن منع البرلمان من الموافقة على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"، متوقعا الموافقة على الخطة بسرعة بدعم قوي في البرلمان.
وتابع: "الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي يعني فقدان جميع حقوق الأمم المتحدة في مراقبة البرنامج النووي الإيراني".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي جديد
29 أغسطس, 11:33 GMT
وأعلن حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، أن مجلس الشورى في البلاد "يستعد للشروع في صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي".
وقال دليغاني، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "البرلمان سيبدأ الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع القانون بعد استكمال مساره القانوني"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي "ردًا مباشرًا" على تفعيل الـ"ترويكا" الأوربية، المكوّنة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لـ"آلية الزناد" الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
وأضاف المسؤول البرلماني الإيراني أن الانسحاب من المعاهدة يمثّل "أبسط رد أولي" من جانب طهران، مشيرًا إلى أن البرلمان يعتزم اتخاذ خطوات أخرى وصفها بـ"الرادعة والمؤلمة"، تجاه الدول التي دفعت باتجاه إعادة فرض العقوبات.
من جانبه، قال حميد قنبري، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن "أي محاولة لإعادة فرض عقوبات عبر القرار 2231، لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية"، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم لإفشالها.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، صورة من الأرشيف يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
جواد ظريف: أوروبا قصرت في تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي
29 أغسطس, 09:56 GMT
ووصف قنبري العقوبات المفروضة على بلاده بأنها "غير قانونية" منذ البداية، معتبرًا أن معظمها فقد تأثيره على الأفراد والشركات. وانتقد بشدة الموقف الأوروبي، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية التي وصفت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه غير قانوني، "تعود اليوم لتكرار السلوك ذاته".
وأضاف: "نحن لا نقول إن آلية الزناد بلا تأثير، فأي عقوبة مهمة، لكن لا ينبغي تضخيمها".
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار أحكام الاتفاق النووي".
وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال 30 يوما المقبلة لـ"إيجاد حل دبلوماسي" يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.
صور لوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بخرق الاتفاق النووي وتؤكد حقها في "إجراءات تعويضية"
29 أغسطس, 00:21 GMT
وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الـ"ترويكا" الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.
وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرًا إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران، للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحا نوويا، واتباع مسار السلام، وبالتالي تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".

وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.
وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала