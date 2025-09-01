https://sarabic.ae/20250901/إيران-تضع-شرطا-للموافقة-على-خفض-مستوى-تخصيب-اليورانيوم--1104390245.html

إيران تضع شرطا للموافقة على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم

إيران تضع شرطا للموافقة على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "ًإيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحفظ حق إيران في... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T18:39+0000

2025-09-01T18:39+0000

2025-09-01T18:39+0000

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وأضاف بقائي، في تصريحات صحفية، أنه "لا يمكن منع البرلمان من الموافقة على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"، متوقعا الموافقة على الخطة بسرعة بدعم قوي في البرلمان.وتابع: "الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي يعني فقدان جميع حقوق الأمم المتحدة في مراقبة البرنامج النووي الإيراني".وأعلن حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، أن مجلس الشورى في البلاد "يستعد للشروع في صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي".وقال دليغاني، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "البرلمان سيبدأ الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع القانون بعد استكمال مساره القانوني"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي "ردًا مباشرًا" على تفعيل الـ"ترويكا" الأوربية، المكوّنة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لـ"آلية الزناد" الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.وأضاف المسؤول البرلماني الإيراني أن الانسحاب من المعاهدة يمثّل "أبسط رد أولي" من جانب طهران، مشيرًا إلى أن البرلمان يعتزم اتخاذ خطوات أخرى وصفها بـ"الرادعة والمؤلمة"، تجاه الدول التي دفعت باتجاه إعادة فرض العقوبات.من جانبه، قال حميد قنبري، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن "أي محاولة لإعادة فرض عقوبات عبر القرار 2231، لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية"، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم لإفشالها.ووصف قنبري العقوبات المفروضة على بلاده بأنها "غير قانونية" منذ البداية، معتبرًا أن معظمها فقد تأثيره على الأفراد والشركات. وانتقد بشدة الموقف الأوروبي، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية التي وصفت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه غير قانوني، "تعود اليوم لتكرار السلوك ذاته".وأضاف: "نحن لا نقول إن آلية الزناد بلا تأثير، فأي عقوبة مهمة، لكن لا ينبغي تضخيمها".وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار أحكام الاتفاق النووي".وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال 30 يوما المقبلة لـ"إيجاد حل دبلوماسي" يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الـ"ترويكا" الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرًا إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.

https://sarabic.ae/20250829/وزير-الخارجية-الإيراني-مستعدون-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-1104266622.html

https://sarabic.ae/20250829/جواد-ظريف-أوروبا-قصرت-في-تنفيذ-التزاماتها-ضمن-الاتفاق-النووي-1104263523.html

https://sarabic.ae/20250829/إيران-تتهم-الاتحاد-الأوروبي-بخرق-الاتفاق-النووي-وتؤكد-حقها-في-إجراءات-تعويضية-1104255214.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم