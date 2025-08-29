عربي
مجلس الشورى الإيراني يعتزم بحث الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
مجلس الشورى الإيراني يعتزم بحث الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، أن مجلس الشورى الإسلامي يستعد للشروع في صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران من... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T00:21+0000
2025-08-29T03:28+0000
إيران
أخبار إيران
عباس عراقجي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg
وقال دليغاني، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن البرلمان سيبدأ الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون بعد استكمال مساره القانوني، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي رداً مباشراً على تفعيل الترويكا الأوربية، المكوّنة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لآلية الزناد الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.وأضاف المسؤول البرلماني الإيراني أن الانسحاب من المعاهدة يمثل "أبسط رد أولي" من جانب طهران، مشيراً إلى أن البرلمان يعتزم اتخاذ خطوات أخرى وصفها بـ"الرادعة والمؤلمة" تجاه الدول التي دفعت باتجاه إعادة العقوبات.من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن أي محاولة لإعادة فرض عقوبات عبر القرار 2231 "لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية"، مشيراً إلى أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم لإفشالها.ووصف قنبري العقوبات المفروضة على بلاده بأنها "غير قانونية" منذ البداية، معتبراً أن معظمها فقد تأثيره على الأفراد والشركات. وانتقد بشدة الموقف الأوروبي، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية التي وصفت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه غير قانوني، "تعود اليوم لتكرار السلوك نفسه".وأضاف: "نحن لا نقول إن آلية الزناد بلا تأثير، فأي عقوبة مهمة، لكن لا ينبغي تضخيمها".وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسمياً بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في إطار أحكام الاتفاق النووي".وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال الثلاثين يوماً المقبلة لإيجاد حل دبلوماسي يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الترويكا الأوروبية رفعت خطاباً رسمياً تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيراً إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".وأضاف: "إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فوراً لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحاً نووياً، واتباع مسار السلام، وبالتالي تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".تعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها القانونية بعد ذلك الانسحاب.
أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، أن مجلس الشورى الإسلامي يستعد للشروع في صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي.
وقال دليغاني، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن البرلمان سيبدأ الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون بعد استكمال مساره القانوني، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي رداً مباشراً على تفعيل الترويكا الأوربية، المكوّنة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لآلية الزناد الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
وأضاف المسؤول البرلماني الإيراني أن الانسحاب من المعاهدة يمثل "أبسط رد أولي" من جانب طهران، مشيراً إلى أن البرلمان يعتزم اتخاذ خطوات أخرى وصفها بـ"الرادعة والمؤلمة" تجاه الدول التي دفعت باتجاه إعادة العقوبات.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن أي محاولة لإعادة فرض عقوبات عبر القرار 2231 "لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية"، مشيراً إلى أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم لإفشالها.
ووصف قنبري العقوبات المفروضة على بلاده بأنها "غير قانونية" منذ البداية، معتبراً أن معظمها فقد تأثيره على الأفراد والشركات. وانتقد بشدة الموقف الأوروبي، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية التي وصفت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه غير قانوني، "تعود اليوم لتكرار السلوك نفسه".
وأضاف: "نحن لا نقول إن آلية الزناد بلا تأثير، فأي عقوبة مهمة، لكن لا ينبغي تضخيمها".
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسمياً بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في إطار أحكام الاتفاق النووي".
وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال الثلاثين يوماً المقبلة لإيجاد حل دبلوماسي يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.
وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الترويكا الأوروبية رفعت خطاباً رسمياً تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.
وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيراً إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".
وأضاف: "إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فوراً لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحاً نووياً، واتباع مسار السلام، وبالتالي تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".
تعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها القانونية بعد ذلك الانسحاب.
