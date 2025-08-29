عربي
جواد ظريف: أوروبا قصرت في تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي
جواد ظريف: أوروبا قصرت في تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي
وصف وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، خطوة دول الـ"ترويكا" الاوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، في تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على...
جواد ظريف: أوروبا قصرت في تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي

وصف وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، خطوة دول الـ"ترويكا" الاوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، في تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على بلاده بسبب برنامجها النووي، بأنها "إجراء غير مبرر".
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن ظريف، تأكيده على أن "إيران التزمت بشكل كامل بالاتفاق النووي لمدة عام كامل بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منه في العام 2018، بينما كانت أوروبا هي من قصّرت في تنفيذ تعهداتها".
وأشار ظريف إلى أن أوروبا فشلت في الوفاء بالتزاماتها، قائلا: "بعد انسحاب واشنطن، طلب الأوروبيون من إيران البقاء في الاتفاق، وفي اجتماعين قدّموا لي 11 التزاما، لكنهم فشلوا حتى في تنفيذ واحد منها. حتى الاتفاق البسيط المستند إلى معاهدة من القرن التاسع عشر لم يتمكنوا من إتمامه".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني الأسبق: "لا أعلم بأي جرأة تريد الدول الأوروبية اللجوء لآلية تسوية النزاعات، فالاتفاق النووي ومجلس الأمن لم يسمّياها "سناب باك" (آلية الزناد)، بل آلية لتسوية الخلافات".
وشدد على أن "خروج ترامب من الاتفاق النووي "لم يجعل أمريكا ولا أوروبا ولا العالم أكثر أمنًا، بل جعلهم جميعا أكثر عرضة للمخاطر".

ورأى ظريف أن "الأوروبيين يحاولون دعم إسرائيل وحمايتها، لدرجة أن بعضهم برر تفعيل آلية العقوبات باعتبارها دفاعا عن النفس".

ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.
وقالت دول الـ"ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".
وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
