https://sarabic.ae/20250901/إيران-تحذر-من-نقل-معلومات-نووية-لإسرائيل-وتعرض-خفض-التخصيب-بشرط-اتفاق-شامل-1104396218.html

إيران تحذر من نقل معلومات نووية لإسرائيل وتعرض خفض التخصيب بشرط اتفاق شامل

إيران تحذر من نقل معلومات نووية لإسرائيل وتعرض خفض التخصيب بشرط اتفاق شامل

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن ثمة فجوة ثقة بين مفتشي الأسلحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، بسبب قلق طهران من نقل... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T20:28+0000

2025-09-01T20:28+0000

2025-09-01T20:28+0000

إيران

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_8944da705caf17d50d09aefd1b69f1c5.jpg

وقال بقائي خلال مقابلة: "هناك عجز شديد في الثقة بين مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.. وهناك قلق حقيقي من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة في المواقع [النووية الإيرانية] سيتم نقلها إلى إسرائيل".وأضاف في تصريحات لصحيفة بريطانية: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن التقارير السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد استغلتها الولايات المتحدة وإسرائيل لصياغة قرار مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ادعى أن إيران لا تلتزم بواجباتها"، مضيفا أن هذا القرار استُخدم "كذريعة للهجوم الإسرائيلي على إيران" في حزيران/يونيو الماضي.وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، أغارت قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران بقنابل خارقة للتحصينات، وفي اليوم التالي ردت إيران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر.وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في الخامسة (بتوقيت غرينتش) من صباح الثلاثاء 24 حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد نحو 12 يوما من القصف المتبادل.وفي وقت لاحق، تداولت وسائل إعلام أمريكية تقييمًا أوليًا لوكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) يشير إلى أن الضربات لم تدمر البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وإنما أعادته إلى الوراء "بضعة أشهر فقط"، في حين كرر ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، التأكيد على نجاح الضربات في تدميره كليًا.

https://sarabic.ae/20250901/إيران-تصرف-الدول-الأوروبية-الثلاث-غير-قانوني-ولا-أساس-قانوني-له-1104395657.html

https://sarabic.ae/20250831/إيران-تحذر-إذا-أخطأت-إسرائيل-مرة-أخرى-سنهاجم-من-يدعمونها-أيضا-1104355480.html

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية