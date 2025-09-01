https://sarabic.ae/20250901/إيران-تحذر-من-نقل-معلومات-نووية-لإسرائيل-وتعرض-خفض-التخصيب-بشرط-اتفاق-شامل-1104396218.html
إيران تحذر من نقل معلومات نووية لإسرائيل وتعرض خفض التخصيب بشرط اتفاق شامل
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن ثمة فجوة ثقة بين مفتشي الأسلحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، بسبب قلق طهران من نقل
وقال بقائي خلال مقابلة: "هناك عجز شديد في الثقة بين مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.. وهناك قلق حقيقي من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة في المواقع [النووية الإيرانية] سيتم نقلها إلى إسرائيل".وأضاف في تصريحات لصحيفة بريطانية: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن التقارير السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد استغلتها الولايات المتحدة وإسرائيل لصياغة قرار مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ادعى أن إيران لا تلتزم بواجباتها"، مضيفا أن هذا القرار استُخدم "كذريعة للهجوم الإسرائيلي على إيران" في حزيران/يونيو الماضي.وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، أغارت قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران بقنابل خارقة للتحصينات، وفي اليوم التالي ردت إيران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر.وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في الخامسة (بتوقيت غرينتش) من صباح الثلاثاء 24 حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد نحو 12 يوما من القصف المتبادل.وفي وقت لاحق، تداولت وسائل إعلام أمريكية تقييمًا أوليًا لوكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) يشير إلى أن الضربات لم تدمر البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وإنما أعادته إلى الوراء "بضعة أشهر فقط"، في حين كرر ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، التأكيد على نجاح الضربات في تدميره كليًا.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن ثمة فجوة ثقة بين مفتشي الأسلحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، بسبب قلق طهران من نقل المعلومات التي تجمعها الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى إسرائيل.
وقال بقائي خلال مقابلة: "هناك عجز شديد في الثقة بين مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.. وهناك قلق حقيقي من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة في المواقع [النووية الإيرانية] سيتم نقلها إلى إسرائيل".
وتابع: "إيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المئة، وهو المستوى المحدد في الاتفاق النووي القديم، شريطة التوصل إلى اتفاق شامل يحافظ على حقها في تخصيب اليورانيوم محليا".
وأضاف في تصريحات لصحيفة بريطانية: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن التقارير السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد استغلتها الولايات المتحدة وإسرائيل لصياغة قرار مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ادعى أن إيران لا تلتزم بواجباتها"، مضيفا أن هذا القرار استُخدم "كذريعة للهجوم الإسرائيلي على إيران" في حزيران/يونيو الماضي.
وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، بأن بلاده ترغب في الحلول الدبلوماسية "لكن القضية الأهم بالنسبة لنا هي أن نحصل على إجابة من الولايات المتحدة بشأن مسألة أساسية وهي عليهم أن يقنعونا بأنهم لن يستخدموا القوة العسكرية مرة أخرى خلال فترة التفاوض، وهذا أمر ضروري لبلادنا كي نتمكن من اتخاذ قرار مدروس بشأن مستقبل المفاوضات".
وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، أغارت قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران بقنابل خارقة للتحصينات، وفي اليوم التالي ردت إيران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر.
وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في الخامسة (بتوقيت غرينتش) من صباح الثلاثاء 24 حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد نحو 12 يوما من القصف المتبادل.
وأكد ترامب، حينئذ، أن الولايات المتحدة نفذت "ضربات جوية ناجحة" على المنشآت النووية الرئيسية في إيران، قائلا إنها "دُمّرت تمامًا" جراء الضربات، لكن السلطات الإيرانية قلّلت من شأن تأثيرها.
وفي وقت لاحق، تداولت وسائل إعلام أمريكية تقييمًا أوليًا لوكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) يشير إلى أن الضربات لم تدمر البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وإنما أعادته إلى الوراء "بضعة أشهر فقط"، في حين كرر ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، التأكيد على نجاح الضربات في تدميره كليًا.