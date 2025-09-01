https://sarabic.ae/20250901/إيران-تصرف-الدول-الأوروبية-الثلاث-غير-قانوني-ولا-أساس-قانوني-له-1104395657.html

إيران: تصرف الدول الأوروبية الثلاث "غير قانوني ولا أساس قانوني له"

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، أن "تصرف الدول الأوروبية الثلاث غير قانوني ولا أساس قانوني له"، مؤكدا أن "المنظمات...

وقال آبادي، إن "الأوروبيين يقولون إن تفعيل آلية "سناب باك" سيستغرق من 20 إلى 30 يومًا"، معربا عن أمله في أن يستغلوا هذه الفترة لتصحيح خطئهم، لأنه في حال إعادة فرض العقوبات، سترد إيران بالشكل المناسب.وأضاف: "هذه الدول تعارض آلية "سناب باك"، ولدى إيران فرصة التشاور معها بشأن هذه القضية"، متابعا: "هذه ليست فرصة لإيران فحسب، بل لأوروبا أيضا لتصحيح خطئها".وأردف غريب أبادي: "يتضمن البيان الختامي لقمة شنغهاي عدة بنود مهمة اقترحتها إيران، إدانة العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، والتشديد على التنفيذ الكامل وغير الانتقائي للقرار 2231".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال 30 يوما المقبلة لـ"إيجاد حل دبلوماسي" يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الـ"ترويكا" الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرًا إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.

