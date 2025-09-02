عربي
الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بيد البرلمان
الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بيد البرلمان
سبوتنيك عربي
أكدت إيران أن قرار الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ليس بيد الحكومة وأنه في حال مصادقة البرلمان على هذا القرار فلن يستطيع أحد منعه. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بيد البرلمان

05:55 GMT 02.09.2025
© AP Photoالمفاعل النووي الإيراني
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت إيران أن قرار الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ليس بيد الحكومة وأنه في حال مصادقة البرلمان على هذا القرار فلن يستطيع أحد منعه.
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الثلاثاء.
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الملف النووي الإيراني يعود للواجهة.. ماذا تعني عودة العقوبات الدولية؟
29 أغسطس, 07:55 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "إذا صادق البرلمان الإيراني على انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، فلن تستطيع الحكومة منعه قانونيا".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الدور الأوروبي يتضاءل، مشيرًا إلى أن "الأوروبيين ينفذون ما يمليه عليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وشدد بقائي على أن الثقة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران أصبحت "منعدمة"، مشيرًا إلى أن "هناك قلق في طهران من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة عن المواقع النووية الإيرانية سيتم نقلها إلى إسرائيل".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
إيران: تصرف الدول الأوروبية الثلاث "غير قانوني ولا أساس قانوني له"
أمس, 19:59 GMT
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "هذا القلق زاد بسبب النهج المسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران"، مشيرًا إلى أن "واشنطن وتل أبيب استخدمتا تقارير الوكالة السابقة لتمرير قرار في مجلس إدارة الوكالة بصورة مهّدت للادعاء بأن طهران لا تمتثل لالتزاماتها وهو ما تم استخدامه ذريعة لهجوم إسرائيل على إيران في يونيو(حزيران) الماضي"، وهي الحرب التي تم خلالها استهداف منشآت إيران النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما استهدفت إسرائيل عددا من العلماء النوويين في البلاد، وهو الأمر الذي ردت عليه إيران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر وقصف إسرائيل.
