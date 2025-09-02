https://sarabic.ae/20250902/الخارجية-الإيرانية-الانسحاب-من-معاهدة-حظر-الانتشار-النووي-بيد-البرلمان-1104401840.html
الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بيد البرلمان
الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بيد البرلمان
سبوتنيك عربي
أكدت إيران أن قرار الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ليس بيد الحكومة وأنه في حال مصادقة البرلمان على هذا القرار فلن يستطيع أحد منعه. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T05:55+0000
2025-09-02T05:55+0000
2025-09-02T05:55+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101847/15/1018471512_0:349:4256:2743_1920x0_80_0_0_38986ecc86f4721cebd5821587e08d8c.jpg
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "إذا صادق البرلمان الإيراني على انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، فلن تستطيع الحكومة منعه قانونيا".وشدد بقائي على أن الثقة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران أصبحت "منعدمة"، مشيرًا إلى أن "هناك قلق في طهران من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة عن المواقع النووية الإيرانية سيتم نقلها إلى إسرائيل".وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "هذا القلق زاد بسبب النهج المسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران"، مشيرًا إلى أن "واشنطن وتل أبيب استخدمتا تقارير الوكالة السابقة لتمرير قرار في مجلس إدارة الوكالة بصورة مهّدت للادعاء بأن طهران لا تمتثل لالتزاماتها وهو ما تم استخدامه ذريعة لهجوم إسرائيل على إيران في يونيو(حزيران) الماضي"، وهي الحرب التي تم خلالها استهداف منشآت إيران النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما استهدفت إسرائيل عددا من العلماء النوويين في البلاد، وهو الأمر الذي ردت عليه إيران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر وقصف إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250829/الملف-النووي-الإيراني-يعود-للواجهة-ماذا-يعني-عودة-العقوبات-الدولية-1104259784.html
https://sarabic.ae/20250901/إيران-تصرف-الدول-الأوروبية-الثلاث-غير-قانوني-ولا-أساس-قانوني-له-1104395657.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101847/15/1018471512_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_d20bb8c2d14229cbd865581909397982.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الاتفاق النووي الإيراني
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الاتفاق النووي الإيراني
الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بيد البرلمان
أكدت إيران أن قرار الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ليس بيد الحكومة وأنه في حال مصادقة البرلمان على هذا القرار فلن يستطيع أحد منعه.
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "إذا صادق البرلمان الإيراني على انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي
، فلن تستطيع الحكومة منعه قانونيا".
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الدور الأوروبي يتضاءل، مشيرًا إلى أن "الأوروبيين ينفذون ما يمليه عليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وشدد بقائي على أن الثقة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران أصبحت "منعدمة"، مشيرًا إلى أن "هناك قلق في طهران من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة عن المواقع النووية الإيرانية سيتم نقلها إلى إسرائيل".
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "هذا القلق زاد بسبب النهج المسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران
"، مشيرًا إلى أن "واشنطن وتل أبيب استخدمتا تقارير الوكالة السابقة لتمرير قرار في مجلس إدارة الوكالة بصورة مهّدت للادعاء بأن طهران لا تمتثل لالتزاماتها وهو ما تم استخدامه ذريعة لهجوم إسرائيل على إيران في يونيو(حزيران) الماضي"، وهي الحرب التي تم خلالها استهداف منشآت إيران النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما استهدفت إسرائيل عددا من العلماء النوويين في البلاد، وهو الأمر الذي ردت عليه إيران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر وقصف إسرائيل.