الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بيد البرلمان

الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بيد البرلمان

02.09.2025

جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "إذا صادق البرلمان الإيراني على انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، فلن تستطيع الحكومة منعه قانونيا".وشدد بقائي على أن الثقة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران أصبحت "منعدمة"، مشيرًا إلى أن "هناك قلق في طهران من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة عن المواقع النووية الإيرانية سيتم نقلها إلى إسرائيل".وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "هذا القلق زاد بسبب النهج المسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران"، مشيرًا إلى أن "واشنطن وتل أبيب استخدمتا تقارير الوكالة السابقة لتمرير قرار في مجلس إدارة الوكالة بصورة مهّدت للادعاء بأن طهران لا تمتثل لالتزاماتها وهو ما تم استخدامه ذريعة لهجوم إسرائيل على إيران في يونيو(حزيران) الماضي"، وهي الحرب التي تم خلالها استهداف منشآت إيران النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما استهدفت إسرائيل عددا من العلماء النوويين في البلاد، وهو الأمر الذي ردت عليه إيران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر وقصف إسرائيل.

