إيران: لا تعاون جديد مع وكالة الطاقة الذرية قبل إتمام المفاوضات
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تبرم أي اتفاقيات تعاون جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تُستكمل المفاوضات الجارية بين الطرفين. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح الوزير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة وضع إطار جديد للتعاون، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، قد أكد، نهاية الشهر الماضي، أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يعد مشكلة في مسار إعادة العلاقة بين طهران والوكالة إلى وضعه الطبيعي، وذلك بسبب تأثّره الشخصي بنظام الهيمنة الدولي".وقال إسلامي، إن "مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدموا إلى إيران لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر، وغادروا البلاد بعد انتهاء مهمتهم".وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، الشهر الماضي، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشرفون على عملية استبدال وقود محطة "بوشهر" النووية.وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن تصريحات كمالوندي، جاءت في تصريح صحفي، أكد خلاله أن "أي تفتيش للوكالة الدولية في إيران يتم بعد الاتفاق على إطار ترتيبات التعاون وتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد".وأشار كمالوندي إلى أن "هذا الإجراء يأتي في سياق تنفيذ الجدول الزمني المحدد للمحطة النووية في مدينة بوشهر الواقعة جنوب إيران، مع ضمان تزويد شبكة الكهرباء بالقدرة اللازمة وفي الوقت المناسب". ولفت المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى أنه تم الاتفاق على إشراف مفتشي الوكالة الدولية على عملية تبديل الوقود هناك.وشدد على أنه "من البديهي أن أي عملية تفتيش ستجري بعد التوصل إلى تفاهم بين طهران والوكالة الدولية، حول إطار التعاون ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وذلك استنادا إلى قرار البرلمان الإيراني الأخير".وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".
وأوضح الوزير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة وضع إطار جديد للتعاون، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، قد أكد، نهاية الشهر الماضي، أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يعد مشكلة في مسار إعادة العلاقة بين طهران
والوكالة إلى وضعه الطبيعي، وذلك بسبب تأثّره الشخصي بنظام الهيمنة الدولي".
وقال إسلامي، إن "مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدموا إلى إيران لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر، وغادروا البلاد بعد انتهاء مهمتهم".
وأضاف أن "وزارة الخارجية ستعقد قريبا الاجتماع الثالث لها مع مسؤولي الوكالة بشأن عملية التفتيش التي يجب أن تُنفَّذ وفق القانون"، مؤكدا أن "الهدف من تفعيل "آلية الزناد" ضدنا هو استسلام ايران في نهاية المطاف، لكن هذا لن يحصل أبدا".
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، الشهر الماضي، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشرفون على عملية استبدال وقود محطة "بوشهر" النووية.
وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن تصريحات كمالوندي، جاءت في تصريح صحفي، أكد خلاله أن "أي تفتيش للوكالة الدولية في إيران يتم بعد الاتفاق على إطار ترتيبات التعاون وتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد".
وأشار كمالوندي إلى أن "هذا الإجراء يأتي في سياق تنفيذ الجدول الزمني المحدد للمحطة النووية في مدينة بوشهر الواقعة جنوب إيران، مع ضمان تزويد شبكة الكهرباء بالقدرة اللازمة وفي الوقت المناسب". ولفت المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى أنه تم الاتفاق على إشراف مفتشي الوكالة الدولية على عملية تبديل الوقود هناك.
وشدد على أنه "من البديهي أن أي عملية تفتيش ستجري بعد التوصل إلى تفاهم بين طهران والوكالة الدولية، حول إطار التعاون ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وذلك استنادا إلى قرار البرلمان الإيراني
الأخير".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".
وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".