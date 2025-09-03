https://sarabic.ae/20250903/السلطة-القضائية-في-ايران-آلية-الزناد-ليست-تهديدا-حقيقيا-لطهران-1104455232.html

السلطة القضائية في إيران: "آلية الزناد" ليست تهديدا حقيقيا لطهران

قال المتحدث باسم السلطة القضائية فـي ايران، إن آلية الزناد ليست تهديدًا حقيقيًا لإيران، بل تُستخدم أكثر كأداة نفسية ". 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف أن "التجربة أثبتت أن الشعب الإيراني يقاوم العقوبات والمصاعب بكل شجاعة"، مشددا على ضرورة أن يتم اعتماد أداء إعلامي ذكي، في ظل هذه الحرب النفسية التي يسعى العدو إلى إشعالها. وأوضح أنه "لا ينبغي السماح لأي طرف بأن يتحرك في مسار يتعارض مع الوحدة الوطنية".وصرح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الثلاثاء، بأن "قرارات العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، وإن لم تكن مجرد حبر على ورق، لن يكون لها أي تأثير على اقتصاد إيران". وأوضح قاليباف، في جلسة علنية للمجلس، أنه "في هذه الأيام، أثار العدو بعض المخاوف لدى الشعب من خلال تهيئة أجواء لبدء عملية تطبيق "آلية الزناد"، وقد أوضح مسؤولو الجمهورية الإسلامية، مرارًا وتكرارًا، عدم قانونية استخدام هذه الطريقة، كما أعلنت دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي، مثل روسيا والصين، ذلك رسميًا"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وصرح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أمس الإثنين، أن "تصرف الدول الأوروبية الثلاث غير قانوني ولا أساس قانونيا له"، مؤكدًا أن "المنظمات الدولية، للأسف، تعمل في إطار سياسي".وقال آبادي إن "الأوروبيين يقولون إن تفعيل "آلية الزناد" سيستغرق من 20 إلى 30 يومًا"، معربًا عن أمله في أن "يستغلوا هذه الفترة لتصحيح خطئهم، لأنه في حال إعادة فرض العقوبات، سترد إيران بالشكل المناسب". وأردف غريب أبادي: "يتضمن البيان الختامي لقمة شنغهاي بنودا مهمة عدة اقترحتها إيران، وهي إدانة العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، والتشديد على التنفيذ الكامل وغير الانتقائي للقرار 2231".وفي وقت سابق من السبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار أحكام الاتفاق النووي".وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال 30 يوما المقبلة لـ"إيجاد حل دبلوماسي" يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الـ"ترويكا" الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرًا إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".وأضاف أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران، للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحا نوويا، واتباع مسار السلام، وبالتالي تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.

