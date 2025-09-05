https://sarabic.ae/20250905/إيران-هستيريا-الغرب-بشأن-الأسلحة-النووية-مصطنعة-والدليل-صمته-على-إسرائيل-1104559073.html
إيران: هستيريا الغرب بشأن الأسلحة النووية مصطنعة والدليل صمته على إسرائيل
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن صمت الغرب حيال توسع الترسانة النووية الإسرائيلية ينسف مصداقيته في الحديث عن حظر الانتشار النووي.
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن صمت الغرب حيال توسع الترسانة النووية الإسرائيلية ينسف مصداقيته في الحديث عن حظر الانتشار النووي.
وأوضح عبر منصة "إكس" أن إيران طالما حذرت من أن هستيريا الغرب حول انتشار السلاح النووي في المنطقة "مفبركة بالكامل".
وأضاف أن المشكلة، من منظور الغرب، لا تتعلق بوجود أو توسع الترسانات النووية، بل بهوية من يُسمح له بالتقدم العلمي، حتى في إطار برامج سلمية.
وشدد على أن "التوسع الواضح للترسانة النووية الوحيدة في المنطقة، أي تلك التي بيد إسرائيل، يواجه صمتا مطبقا من الغرب، رغم تورطها في جرائم إبادة".
وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مؤكدا أن إنكار أمريكا والدول الأوروبية الثلاث لا يغير حقيقة أن صمتها يسقط عنها المصداقية في قضية منع الانتشار.