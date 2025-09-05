إيران: هستيريا الغرب بشأن الأسلحة النووية مصطنعة والدليل صمته على إسرائيل

عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/إيران-هستيريا-الغرب-بشأن-الأسلحة-النووية-مصطنعة-والدليل-صمته-على-إسرائيل-1104559073.html
إيران: هستيريا الغرب بشأن الأسلحة النووية مصطنعة والدليل صمته على إسرائيل
إيران: هستيريا الغرب بشأن الأسلحة النووية مصطنعة والدليل صمته على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن صمت الغرب حيال توسع الترسانة النووية الإسرائيلية ينسف مصداقيته في الحديث عن حظر الانتشار النووي. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T20:47+0000
2025-09-05T20:47+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg
وأوضح عبر منصة "إكس" أن إيران طالما حذرت من أن هستيريا الغرب حول انتشار السلاح النووي في المنطقة "مفبركة بالكامل".وأضاف أن المشكلة، من منظور الغرب، لا تتعلق بوجود أو توسع الترسانات النووية، بل بهوية من يُسمح له بالتقدم العلمي، حتى في إطار برامج سلمية.وشدد على أن "التوسع الواضح للترسانة النووية الوحيدة في المنطقة، أي تلك التي بيد إسرائيل، يواجه صمتا مطبقا من الغرب، رغم تورطها في جرائم إبادة".وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مؤكدا أن إنكار أمريكا والدول الأوروبية الثلاث لا يغير حقيقة أن صمتها يسقط عنها المصداقية في قضية منع الانتشار.
https://sarabic.ae/20250905/عراقجي-نتوقع-من-مفوضة-السياسة-الخارجية-بالاتحاد-الأوروبي-إحباط-المحاولات-المناوئة-للدبلوماسية-1104531580.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_148:0:1481:1000_1920x0_80_0_0_f1324702817a63f6a7bf2f6bfa4a8e4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيران: هستيريا الغرب بشأن الأسلحة النووية مصطنعة والدليل صمته على إسرائيل

20:47 GMT 05.09.2025
© AP Photo / Alexander Kazakovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن صمت الغرب حيال توسع الترسانة النووية الإسرائيلية ينسف مصداقيته في الحديث عن حظر الانتشار النووي.
وأوضح عبر منصة "إكس" أن إيران طالما حذرت من أن هستيريا الغرب حول انتشار السلاح النووي في المنطقة "مفبركة بالكامل".
وأضاف أن المشكلة، من منظور الغرب، لا تتعلق بوجود أو توسع الترسانات النووية، بل بهوية من يُسمح له بالتقدم العلمي، حتى في إطار برامج سلمية.
وشدد على أن "التوسع الواضح للترسانة النووية الوحيدة في المنطقة، أي تلك التي بيد إسرائيل، يواجه صمتا مطبقا من الغرب، رغم تورطها في جرائم إبادة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
عراقجي: نتوقع من مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إحباط المحاولات المناوئة للدبلوماسية
11:05 GMT
وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مؤكدا أن إنكار أمريكا والدول الأوروبية الثلاث لا يغير حقيقة أن صمتها يسقط عنها المصداقية في قضية منع الانتشار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала