عربي
غروسي: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على استئناف عمليات التفتيش في البلاد
غروسي: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على استئناف عمليات التفتيش في البلاد
سبوتنيك عربي
صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية... 09.09.2025
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار ايران اليوم
وكتب غروسي، عبر حسابه على منصة "إكس": "اتفقت في القاهرة، اليوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على الوسائل العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران. هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية، بأن "إيران تتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التعاون الجديدة بمسؤولية"، ونُقل عن الوزير قوله: "التعاون ليس طريقًا أحادي الاتجاه، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها أيضا التزامات محددة تجاه إيران، ونتوقع منها الالتزام الكامل بها والحفاظ على حيادها واستقلاليتها واحترافيتها".وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في 2 يوليو/ تموز الماضي، مرسومًا يقضي بتطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة، وفي أعقاب هذا المرسوم، طُرد مفتشو الوكالة من البلاد. وأشار حينها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنه "على الرغم من قرار البلاد تعليق التعاون مع الوكالة، فإن سبل التعاون لم تُغلق بعد".إيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدةالخارجية الإيرانية: بروتوكول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيد الإعداد
صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
وكتب غروسي، عبر حسابه على منصة "إكس": "اتفقت في القاهرة، اليوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على الوسائل العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران. هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية، بأن "إيران تتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التعاون الجديدة بمسؤولية"، ونُقل عن الوزير قوله: "التعاون ليس طريقًا أحادي الاتجاه، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها أيضا التزامات محددة تجاه إيران، ونتوقع منها الالتزام الكامل بها والحفاظ على حيادها واستقلاليتها واحترافيتها".

وكانت إيران، قد اشترطت سلامة منشآتها النووية وعلمائها النوويين لاستعادة التعاون، وأتى تعليق التعاون على خلفية انتقادات إيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وغروسي، لـ"تقاعسهما" في ظل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري
18:12 GMT
وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في 2 يوليو/ تموز الماضي، مرسومًا يقضي بتطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة، وفي أعقاب هذا المرسوم، طُرد مفتشو الوكالة من البلاد. وأشار حينها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنه "على الرغم من قرار البلاد تعليق التعاون مع الوكالة، فإن سبل التعاون لم تُغلق بعد".
إيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدة
الخارجية الإيرانية: بروتوكول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيد الإعداد
