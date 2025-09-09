الخارجية الإيرانية: بروتوكول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيد الإعداد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-الإيرانية-بروتوكول-التعاون-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-قيد-الإعداد-1104641356.html
الخارجية الإيرانية: بروتوكول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيد الإعداد
الخارجية الإيرانية: بروتوكول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيد الإعداد
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T05:43+0000
2025-09-09T05:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
ولفت بقائي إلى أن النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.كما أشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.وأشار إسماعيل بقائي إلى أن زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تونس ومصر تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".وأمس الاثنين، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما، لكنه حذّر من أن الوقت يوشك على النفاد، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
https://sarabic.ae/20250908/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-المحادثات-مع-إيران-أحرزت-تقدما-لكن-الوقت-ينفد-1104617540.html
إيران
أخبار إيران
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, مصر
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, مصر

الخارجية الإيرانية: بروتوكول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيد الإعداد

05:43 GMT 09.09.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© x.com
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات.
ولفت بقائي إلى أن النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
كما أشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع إيران أحرزت تقدما لكن الوقت ينفد
أمس, 10:07 GMT
وأشار إسماعيل بقائي إلى أن زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تونس ومصر تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".
ولفت بقائي إلى أن عراقجي سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للقاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة.
وأمس الاثنين، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما، لكنه حذّر من أن الوقت يوشك على النفاد، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала