الخارجية الإيرانية: بروتوكول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيد الإعداد

الخارجية الإيرانية: بروتوكول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيد الإعداد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

ولفت بقائي إلى أن النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.كما أشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.وأشار إسماعيل بقائي إلى أن زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تونس ومصر تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".وأمس الاثنين، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما، لكنه حذّر من أن الوقت يوشك على النفاد، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

