الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني
كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا عقدوا، صباح اليوم الأربعاء، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، لبحث ملف إعادة فرض... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
بريطانيا
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
وأوضح المصدر أن المباحثات تناولت تأكيد الدول الأوروبية الثلاث على الشروط التي وضعتها أمام إيران والتي يمكن أن تسمح بتأجيل فرض العقوبات، بحسب وسائل إعلام غربية.وبحسب المصدر، يأتي هذا التحرك قبل ساعات من اتخاذ خطوات أوروبية حاسمة بشأن الملف النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوتر بين طهران والعواصم الغربية.وفي أغسطس/ آب الماضي، وجهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه لا يجب الاستهانة بالعواقب السياسية لـ "آلية الزناد" التي أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية تفعليها ضد إيران بزعم عدم التزام طهران بالاتفاق النووي، مضيفا: "لكنه لا يجب المبالغة في أهميتها في المجال الاقتصادي".ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
إيران
بريطانيا
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
09:01 GMT 17.09.2025
© AP Photoموقع "نطنز" النووي الإيراني
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا عقدوا، صباح اليوم الأربعاء، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، لبحث ملف إعادة فرض العقوبات على طهران.
وأوضح المصدر أن المباحثات تناولت تأكيد الدول الأوروبية الثلاث على الشروط التي وضعتها أمام إيران والتي يمكن أن تسمح بتأجيل فرض العقوبات، بحسب وسائل إعلام غربية.
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
إيران تدعو إلى سن قانون دولي يحظر الهجوم العسكري على المنشآت النوویة
15 سبتمبر, 05:30 GMT
وبحسب المصدر، يأتي هذا التحرك قبل ساعات من اتخاذ خطوات أوروبية حاسمة بشأن الملف النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوتر بين طهران والعواصم الغربية.
وفي أغسطس/ آب الماضي، وجهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الملف النووي الإيراني يعود للواجهة.. ماذا تعني عودة العقوبات الدولية؟
29 أغسطس, 07:55 GMT
وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه لا يجب الاستهانة بالعواقب السياسية لـ "آلية الزناد" التي أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية تفعليها ضد إيران بزعم عدم التزام طهران بالاتفاق النووي، مضيفا: "لكنه لا يجب المبالغة في أهميتها في المجال الاقتصادي".
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
