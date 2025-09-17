https://sarabic.ae/20250917/وزراء-خارجية-فرنسا-وبريطانيا-وألمانيا-يجرون-مباحثات-هاتفية-مع-نظيرهم-الإيراني--1104932599.html
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني
وأوضح المصدر أن المباحثات تناولت تأكيد الدول الأوروبية الثلاث على الشروط التي وضعتها أمام إيران والتي يمكن أن تسمح بتأجيل فرض العقوبات، بحسب وسائل إعلام غربية.وبحسب المصدر، يأتي هذا التحرك قبل ساعات من اتخاذ خطوات أوروبية حاسمة بشأن الملف النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوتر بين طهران والعواصم الغربية.وفي أغسطس/ آب الماضي، وجهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه لا يجب الاستهانة بالعواقب السياسية لـ "آلية الزناد" التي أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية تفعليها ضد إيران بزعم عدم التزام طهران بالاتفاق النووي، مضيفا: "لكنه لا يجب المبالغة في أهميتها في المجال الاقتصادي".ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا عقدوا، صباح اليوم الأربعاء، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، لبحث ملف إعادة فرض العقوبات على طهران.
وأوضح المصدر أن المباحثات تناولت تأكيد الدول الأوروبية الثلاث على الشروط التي وضعتها أمام إيران
والتي يمكن أن تسمح بتأجيل فرض العقوبات، بحسب وسائل إعلام غربية.
وبحسب المصدر، يأتي هذا التحرك قبل ساعات من اتخاذ خطوات أوروبية حاسمة بشأن الملف النووي
الإيراني، في ظل تصاعد التوتر بين طهران والعواصم الغربية.
وفي أغسطس/ آب الماضي، وجهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.
وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه لا يجب الاستهانة بالعواقب السياسية لـ "آلية الزناد
" التي أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية تفعليها ضد إيران بزعم عدم التزام طهران بالاتفاق النووي، مضيفا: "لكنه لا يجب المبالغة في أهميتها في المجال الاقتصادي".
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.