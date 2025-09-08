https://sarabic.ae/20250908/عراقجي-يطالب-بعدم-المبالغة-بالعواقب-الاقتصادية-لـآلية-الزناد-1104607452.html
عراقجي يطالب بعدم المبالغة بالعواقب الاقتصادية لـ"آلية الزناد"
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس علراقجي، إنه لا يجب الاستهانة بالعواقب السياسية لـ "آلية الزناد" التي أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية تفعليها ضد إيران بزعم عدم التزام طهران بالاتفاق النووي.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg
وتابع: "آلية الزناد ليست بالأمر الجيد من الناحية السياسية، لكنه لا يجب المبالغة في أهميتها في المجال الاقتصادي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وتابع عراقجي: "مستعدون للتفاوض مع الأوروبيين والأمريكيين على أساس الاحترام والمصالح المشتركة".وفي أغسطس/ آب الماضي، أبلغ وزراء خارجية "الترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
05:39 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 05:40 GMT 08.09.2025)
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس علراقجي، إنه لا يجب الاستهانة بالعواقب السياسية لـ "آلية الزناد" التي أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية تفعليها ضد إيران بزعم عدم التزام طهران بالاتفاق النووي.
وتابع: "آلية الزناد ليست بالأمر الجيد من الناحية السياسية، لكنه لا يجب المبالغة في أهميتها في المجال الاقتصادي"، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الإيرانية "مهر".
وتابع عراقجي: "مستعدون للتفاوض مع الأوروبيين
والأمريكيين على أساس الاحترام والمصالح المشتركة".
وفي أغسطس/ آب الماضي، أبلغ وزراء خارجية "الترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات
ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.