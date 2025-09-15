https://sarabic.ae/20250915/إيران-تدعو-إلى-سن-قانون-دولي-يحظر-الهجوم-العسكري-على-المنشآت-النوویة-1104851873.html
صرح محمد إسلامي، رئیس منظمة الطاقة الذریة الإيرانية، بأن الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النوویة في إيران، "دليل على غياب الأداء المهني للوكالة الدولية للطاقة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
صرح محمد إسلامي، رئیس منظمة الطاقة الذریة الإيرانية، بأن الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النوویة في إيران، "دليل على غياب الأداء المهني للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ولفت إسلامي إلى أن "الوكالة الدولية لم تحدد موقفها من هذه الهجمات ولم تدنها وتصرفت بشكل محايد بل وطبقت معايير مزدوجة"، حسبما ذكرت وكالة
"مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى أن تصريحات سلامي جاءت خلال زيارته إلى فیینا، للمشارکة فی المؤتمر العام الـ69 للوکالة.
وقال سلامي: "بعد الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، أصبح وضع قانون یحظر الهجوم العسكري على المنشآت النوویة ضرورة".
وتابع رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة: "تم إعداد مقترح قانون ووضعه على جدول أعمال المؤتمر العام، یمنع الهجوم العسكري على المنشآت النوویة"، مضيفًا: "حتى إذا لم یتم اعتماد هذا القرار، فإنه یظهر أن میثاق الأمم المتحدة قد تضرر بالمعنى الحرفى للكلمة".
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل،
وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.