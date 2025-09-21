https://sarabic.ae/20250921/الحرس-الثوري-الإيراني-أي-خطأ-جديد-من-قبل-العدو-سيواجه-برد-مدمر-1105086747.html

الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ جديد من قبل العدو سيواجه برد مدمر

الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ جديد من قبل العدو سيواجه برد مدمر

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في بيان له، بأن "أي خطأ جديد في الحسابات من قبل العدو سيواجه برد مدمّر وتكون عبرة أخرى له". 21.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-21T06:58+0000

2025-09-21T06:58+0000

2025-09-21T06:58+0000

الحرس الثوري الإيراني

إيران

إسرائيل

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102540/01/1025400190_0:97:1500:941_1920x0_80_0_0_e3f9105ab2522a460f34e6f2f9bc01c8.jpg

ونقلت وكالة "فارس"، صباح اليوم الأحد، عن بيان للحرس الثوري بمناسبة بدء أسبوع "الدفاع المقدس"، في ذكرى نشوب الحرب العراقية الإيرانية خلال الفترة 1980-1988.وأوضح البيان أنه "في الدفاع المقدس، الذي استمر 12 يوما في ظلّ مظاهر الوحدة والتماسك الوطني، وهزيمة المعتدين الصهاينة والأمريكيين وفشلهم في تحقيق أهدافهم الخبيثة والشيطانية ضد الثورة والنظام الإسلامي، نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن الحرس الثوري الشعبي القوي، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، يعزز يوما بعد يوم قدراته القتالية والهجومية والدفاعية والاستراتيجية".وأضاف بيان الحرس الثوري الإيراني: "لقد أثبتت تجربتا الدفاع المقدس الأول والثاني، أن الردع الفعال هو ثمرة الاستعداد الدائم، والإبداع في تصميم الاستراتيجيات والتكتيكات والعمليات في مواجهة الأعداء، والتطوير المستمر للتقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية المتقدمة في جميع المجالات".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة على إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في البلاد، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران، وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية "مخصصة لأغراض سلمية فقط".كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250905/الحرس-الثوري-إيران-قادرة-على-جعل-العدو-يشعر-بالندم-إذا-اندلعت-الحرب---1104522790.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرس الثوري الإيراني, إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار