https://sarabic.ae/20250905/الحرس-الثوري-إيران-قادرة-على-جعل-العدو-يشعر-بالندم-إذا-اندلعت-الحرب---1104522790.html

الحرس الثوري: إيران قادرة على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب

الحرس الثوري: إيران قادرة على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، بأن بلاده لا تبدأ بالحرب ولا تخشى منها، وإذا اندلعت الحرب، فإن إيران قادرة على أن تجعل العدو... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T05:40+0000

2025-09-05T05:40+0000

2025-09-05T05:40+0000

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء الخميس، عن العميد علي محمد نائيني أنه في الحرب الأخيرة، انهار أساس عقيدة الأمن القومي وقواعد الردع الإسرائيلية.وقال: "شن الكيان الصهيوني المتوهم العدوان على إيران بزعم ضعفها وسوء تقديره الاستراتيجي، ظنا أنه بعد ساعات قليلة من الهجوم العسكري، سيفتح الشعب الإيراني ذراعيه ويسلم البلاد لهم، لكن الشعب خرج إلى الشوارع فورا ورد بقوة على العدو الواهم".وأضاف المسؤول العسكري الإيراني: "أنفق الكيان الصهيوني وأمريكا مليارات الدولارات لهزيمة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، لكنهما لم يحققا النصر. كانت هذه الحرب دليلا على قوة الشعب الإيراني، واقتدار القيادة العليا للحرب، وقوة القوات المسلحة".وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "جزء من الحرب هو حرب معرفية ونفسية. يواصل العدو هذه الحرب مع إبقاء شبح الحرب على إيران. واليوم، يركز العدو على الحرب الاقتصادية والنفسية وزعزعة استقرار البلاد للانتقام من استقرار الشعب. نحن نعمل باستمرار على تعزيز قدرات الردع لتجنب الحرب وتحقيق الأمن المستدام".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250831/إيران-تحذر-إذا-أخطأت-إسرائيل-مرة-أخرى-سنهاجم-من-يدعمونها-أيضا-1104355480.html

https://sarabic.ae/20250829/بزشكيان-إيران-تكره-الحرب-لكنها-سترد-بـقوة-رادعة-على-أي-عدوان-1104257805.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار