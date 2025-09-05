الحرس الثوري: إيران قادرة على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري: إيران قادرة على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب
الحرس الثوري: إيران قادرة على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، بأن بلاده لا تبدأ بالحرب ولا تخشى منها، وإذا اندلعت الحرب، فإن إيران قادرة على أن تجعل العدو... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T05:40+0000
2025-09-05T05:40+0000
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء الخميس، عن العميد علي محمد نائيني أنه في الحرب الأخيرة، انهار أساس عقيدة الأمن القومي وقواعد الردع الإسرائيلية.وقال: "شن الكيان الصهيوني المتوهم العدوان على إيران بزعم ضعفها وسوء تقديره الاستراتيجي، ظنا أنه بعد ساعات قليلة من الهجوم العسكري، سيفتح الشعب الإيراني ذراعيه ويسلم البلاد لهم، لكن الشعب خرج إلى الشوارع فورا ورد بقوة على العدو الواهم".وأضاف المسؤول العسكري الإيراني: "أنفق الكيان الصهيوني وأمريكا مليارات الدولارات لهزيمة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، لكنهما لم يحققا النصر. كانت هذه الحرب دليلا على قوة الشعب الإيراني، واقتدار القيادة العليا للحرب، وقوة القوات المسلحة".وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "جزء من الحرب هو حرب معرفية ونفسية. يواصل العدو هذه الحرب مع إبقاء شبح الحرب على إيران. واليوم، يركز العدو على الحرب الاقتصادية والنفسية وزعزعة استقرار البلاد للانتقام من استقرار الشعب. نحن نعمل باستمرار على تعزيز قدرات الردع لتجنب الحرب وتحقيق الأمن المستدام".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
الحرس الثوري: إيران قادرة على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب

05:40 GMT 05.09.2025
© AP Photo / Leo Correaتصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، بأن بلاده لا تبدأ بالحرب ولا تخشى منها، وإذا اندلعت الحرب، فإن إيران قادرة على أن تجعل العدو يشعر الندم.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء الخميس، عن العميد علي محمد نائيني أنه في الحرب الأخيرة، انهار أساس عقيدة الأمن القومي وقواعد الردع الإسرائيلية.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
إيران تحذر: إذا أخطأت إسرائيل مرة أخرى سنهاجم من يدعمونها أيضا
31 أغسطس, 16:52 GMT
وقال: "شن الكيان الصهيوني المتوهم العدوان على إيران بزعم ضعفها وسوء تقديره الاستراتيجي، ظنا أنه بعد ساعات قليلة من الهجوم العسكري، سيفتح الشعب الإيراني ذراعيه ويسلم البلاد لهم، لكن الشعب خرج إلى الشوارع فورا ورد بقوة على العدو الواهم".
وأضاف المسؤول العسكري الإيراني: "أنفق الكيان الصهيوني وأمريكا مليارات الدولارات لهزيمة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، لكنهما لم يحققا النصر. كانت هذه الحرب دليلا على قوة الشعب الإيراني، واقتدار القيادة العليا للحرب، وقوة القوات المسلحة".
وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "جزء من الحرب هو حرب معرفية ونفسية. يواصل العدو هذه الحرب مع إبقاء شبح الحرب على إيران. واليوم، يركز العدو على الحرب الاقتصادية والنفسية وزعزعة استقرار البلاد للانتقام من استقرار الشعب. نحن نعمل باستمرار على تعزيز قدرات الردع لتجنب الحرب وتحقيق الأمن المستدام".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
بزشكيان: إيران تكره الحرب لكنها سترد بـ"قوة رادعة" على أي عدوان
29 أغسطس, 05:41 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
