بزشكيان: إيران تكره الحرب لكنها سترد بـ"قوة رادعة" على أي عدوان

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
بزشكيان: إيران تكره الحرب لكنها سترد بـ"قوة رادعة" على أي عدوان
بزشكيان: إيران تكره الحرب لكنها سترد بـ"قوة رادعة" على أي عدوان
وتابع: "نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان"، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى أن تصريحات بزيشكيان، جاءت خلال مراسم خاصة بضحايا الحرب الأخيرة مع إسرائيل، يوم أمس الخميس.وفي وقت سابق، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اتهم فيها الـ"ترويكا" الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) والاتحاد الأوروبي بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".يذكر أن إيران خاضت حربا استمرت 12 يوما ضد إسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت تبادلا للقصف الجوي والصاروخي كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت الدعم لإسرائيل وقصفت منشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20250826/إيران-تحذر-لو-تكرر-العدوان-الإسرائيلي-سنشهد-توسع-الحرب-إلى-مناطق-جديدة-1104134423.html
https://sarabic.ae/20250829/إيران-تتهم-الاتحاد-الأوروبي-بخرق-الاتفاق-النووي-وتؤكد-حقها-في-إجراءات-تعويضية-1104255214.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
بزشكيان: إيران تكره الحرب لكنها سترد بـ"قوة رادعة" على أي عدوان

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تضغط على طهران، لـ"جعل إيران دولة ضعيفة منزوعة السلاح"، مضيفًا: "لكننا لا نخشى أي تهديد وبلادنا تعمل بكل طاقتها".
وتابع: "نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان"، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى أن تصريحات بزيشكيان، جاءت خلال مراسم خاصة بضحايا الحرب الأخيرة مع إسرائيل، يوم أمس الخميس.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
إيران تحذر: لو تكرر العدوان الإسرائيلي سنشهد توسع الحرب إلى مناطق جديدة
26 أغسطس, 08:17 GMT
وأشار الرئيس الإيراني إلى "وجود مؤامرات ودسائس تستهدف إيران، منذ عقود، لكنها أصبحت أكثر شدة"، مشيرًا إلى أن "الدول التي تدعي الديمقراطية تتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة بينما تتجاهل جرائم كيان إرهابي يقتل ويمارس الإرهاب في المنطقة".
وفي وقت سابق، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اتهم فيها الـ"ترويكا" الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) والاتحاد الأوروبي بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".
صور لوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بخرق الاتفاق النووي وتؤكد حقها في "إجراءات تعويضية"
00:21 GMT
وقال عراقجي إن "الاتحاد الأوروبي قدّم إلى مجلس الأمن سردًا ناقصا وانتقائيا، متجاهلا حقائق أساسية حول تنفيذ الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
يذكر أن إيران خاضت حربا استمرت 12 يوما ضد إسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت تبادلا للقصف الجوي والصاروخي كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت الدعم لإسرائيل وقصفت منشآت نووية إيرانية.
