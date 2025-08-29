https://sarabic.ae/20250829/بزشكيان-إيران-تكره-الحرب-لكنها-سترد-بـقوة-رادعة-على-أي-عدوان-1104257805.html
بزشكيان: إيران تكره الحرب لكنها سترد بـ"قوة رادعة" على أي عدوان
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تضغط على طهران، لـ"جعل إيران دولة ضعيفة منزوعة السلاح"، مضيفًا: "لكننا لا نخشى أي تهديد وبلادنا تعمل بكل طاقتها".
وتابع: "نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان"، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى أن تصريحات بزيشكيان، جاءت خلال مراسم خاصة بضحايا الحرب الأخيرة مع إسرائيل، يوم أمس الخميس.وفي وقت سابق، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اتهم فيها الـ"ترويكا" الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) والاتحاد الأوروبي بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".يذكر أن إيران خاضت حربا استمرت 12 يوما ضد إسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت تبادلا للقصف الجوي والصاروخي كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت الدعم لإسرائيل وقصفت منشآت نووية إيرانية.
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تضغط على طهران، لـ"جعل إيران دولة ضعيفة منزوعة السلاح"، مضيفًا: "لكننا لا نخشى أي تهديد وبلادنا تعمل بكل طاقتها".
وتابع: "نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان"، حسبما ذكرت وكالة
"مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى أن تصريحات بزيشكيان، جاءت خلال مراسم خاصة بضحايا الحرب الأخيرة مع إسرائيل، يوم أمس الخميس.
وأشار الرئيس الإيراني إلى "وجود مؤامرات ودسائس تستهدف إيران،
منذ عقود، لكنها أصبحت أكثر شدة"، مشيرًا إلى أن "الدول التي تدعي الديمقراطية تتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة بينما تتجاهل جرائم كيان إرهابي يقتل ويمارس الإرهاب في المنطقة".
وفي وقت سابق، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اتهم فيها الـ"ترويكا" الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) والاتحاد الأوروبي بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".
وقال عراقجي إن "الاتحاد الأوروبي قدّم إلى مجلس الأمن سردًا ناقصا وانتقائيا، متجاهلا حقائق أساسية حول تنفيذ الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
يذكر أن إيران خاضت حربا
استمرت 12 يوما ضد إسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت تبادلا للقصف الجوي والصاروخي كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت الدعم لإسرائيل وقصفت منشآت نووية إيرانية.