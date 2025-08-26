https://sarabic.ae/20250826/إيران-تحذر-لو-تكرر-العدوان-الإسرائيلي-سنشهد-توسع-الحرب-إلى-مناطق-جديدة-1104134423.html

إيران تحذر: لو تكرر العدوان الإسرائيلي سنشهد توسع الحرب إلى مناطق جديدة

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، أن "تعزيز القدرات الدفاعية لإيران في الظروف الراهنة يمثل أولوية وضرورة عاجلة". 26.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "انتخاب" الإيرانية عن قاليباف قوله: "من خلال التجربة الثمينة التي اكتسبناها من هذه الحرب التي استمرت 12 يوما، تمّ تحديد العديد من نقاط الضعف ومعالجتها، ومع تعزيز نقاط القوة القائمة، فإن قواتنا العسكرية باتت على أهبة الاستعداد لتوجيه رد أقوى من السابق على أي هجوم محتمل ضد إيران، بحيث إذا لم يقع العدو مرة أخرى في خطأ حساباته، فلن يُقدم على اتخاذ قرار مهاجمة إيران".وأضاف قاليباف، أن "قواتنا المسلحة وضعت خططاً مناسبة لمنع العدو من ارتكاب خطأ في حساباته، وكان من أبرزها المناورة الصاروخية التي أجرتها القوات البحرية للجيش الإيراني، والتي وجهت رسالة واضحة للعدو مفادها أنّه في أي حرب محتملة مقبلة، فإن سياسة ضبط النفس ستنتهي، وسيتم إدراج فضاءات ومناطق جديدة للرد بالمثل، بحيث إذا تجرأ العدو على الاعتداء، فسوف نشهد توسع الحرب إلى مناطق جديدة ومجالات أخرى اقتصادية وسياسية".ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، تهديدا جديدا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.وخلال زيارته قاعدة رامون الجوية برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال كاتس: "أريد أن أنقل رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي: إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فإن ذراعنا الطولى ستمتد إلى طهران مرة أخرى، بقوة أكبر - هذه المرة، إليكم شخصيًا. لا تهددوا، لئلا تتضرروا".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

