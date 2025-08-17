لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران
لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران
سبوتنيك عربي
كشف علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن تفاصيل ما وصفه بـ "هزائم إسرائيل" خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، مؤكدا أن "تل أبيب هي... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح لاريجاني، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، أن إسرائيل حاولت عبر حملة إعلامية تصوير نفسها كمنتصر، لكن الحقائق التي ظهرت لاحقا، ومنها حجم الأضرار التي سببتها الصواريخ الإيرانية داخل إسرائيل، أثبتت عكس ذلك.وقال إن الرقابة المشددة في إسرائيل منعت نشر هذه الخسائر في حينها، لكنها ظهرت بوضوح بعد انتهاء الحرب.وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران في محيطها الإسلامي، غير أن دولا عربية وإسلامية وقفت إلى جانبها، فيما قدمت أوروبا والولايات المتحدة الدعم إلى تل أبيب. وأشار على لاريجاني إلى أن "وابل الصواريخ الإيرانية أربك الدفاعات الإسرائيلية وأفقدها توازنها"، كاشفا أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اتصل بأحد قادة المنطقة في اليوم الأول قائلا إن إيران انتهت، لكنه عاد بعد أيام قليلة ليعترف بوجود "مشكلات كبيرة".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
تابعنا عبر
كشف علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن تفاصيل ما وصفه بـ "هزائم إسرائيل" خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، مؤكدا أن "تل أبيب هي من طلبت وقف إطلاق النار بعدما أدركت أن استمرار القتال سيؤدي إلى هزيمتها الكاملة".
وأوضح لاريجاني، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، أن إسرائيل حاولت عبر حملة إعلامية تصوير نفسها كمنتصر، لكن الحقائق التي ظهرت لاحقا، ومنها حجم الأضرار التي سببتها الصواريخ الإيرانية داخل إسرائيل، أثبتت عكس ذلك.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
إيران تدين ادعاءات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتحرك دولي
14 أغسطس, 12:39 GMT
وقال إن الرقابة المشددة في إسرائيل منعت نشر هذه الخسائر في حينها، لكنها ظهرت بوضوح بعد انتهاء الحرب.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران في محيطها الإسلامي، غير أن دولا عربية وإسلامية وقفت إلى جانبها، فيما قدمت أوروبا والولايات المتحدة الدعم إلى تل أبيب.
وأشار على لاريجاني إلى أن "وابل الصواريخ الإيرانية أربك الدفاعات الإسرائيلية وأفقدها توازنها"، كاشفا أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اتصل بأحد قادة المنطقة في اليوم الأول قائلا إن إيران انتهت، لكنه عاد بعد أيام قليلة ليعترف بوجود "مشكلات كبيرة".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
زيارة لاريجاني إلى لبنان... رسائل إيرانية واصطدام بواقع جديد
14 أغسطس, 07:47 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
