https://sarabic.ae/20250817/لاريجاني-إسرائيل-كانت-تراهن-على-عزلة-إيران-1103862844.html
لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران
لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران
سبوتنيك عربي
كشف علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن تفاصيل ما وصفه بـ "هزائم إسرائيل" خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، مؤكدا أن "تل أبيب هي... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T20:50+0000
2025-08-17T20:50+0000
2025-08-17T20:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103694826_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17bbc3a1c56708de361527312a3b03b0.jpg
وأوضح لاريجاني، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، أن إسرائيل حاولت عبر حملة إعلامية تصوير نفسها كمنتصر، لكن الحقائق التي ظهرت لاحقا، ومنها حجم الأضرار التي سببتها الصواريخ الإيرانية داخل إسرائيل، أثبتت عكس ذلك.وقال إن الرقابة المشددة في إسرائيل منعت نشر هذه الخسائر في حينها، لكنها ظهرت بوضوح بعد انتهاء الحرب.وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران في محيطها الإسلامي، غير أن دولا عربية وإسلامية وقفت إلى جانبها، فيما قدمت أوروبا والولايات المتحدة الدعم إلى تل أبيب. وأشار على لاريجاني إلى أن "وابل الصواريخ الإيرانية أربك الدفاعات الإسرائيلية وأفقدها توازنها"، كاشفا أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اتصل بأحد قادة المنطقة في اليوم الأول قائلا إن إيران انتهت، لكنه عاد بعد أيام قليلة ليعترف بوجود "مشكلات كبيرة".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
https://sarabic.ae/20250814/إيران-تدين-ادعاءات-نتنياهو-بشأن-إسرائيل-الكبرى-وتطالب-بتحرك-دولي-1103720622.html
https://sarabic.ae/20250814/زيارة-لاريجاني-إلى-لبنان-رسائل-إيرانية-واصطدام-بواقع-جديد---1103708478.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103694826_47:0:1184:853_1920x0_80_0_0_127e5fc1832d73e8cfa06db8cbcc4816.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران
كشف علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن تفاصيل ما وصفه بـ "هزائم إسرائيل" خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، مؤكدا أن "تل أبيب هي من طلبت وقف إطلاق النار بعدما أدركت أن استمرار القتال سيؤدي إلى هزيمتها الكاملة".
وأوضح لاريجاني، في تصريحات
صحفية، يوم الأحد، أن إسرائيل حاولت عبر حملة إعلامية تصوير نفسها كمنتصر، لكن الحقائق التي ظهرت لاحقا، ومنها حجم الأضرار التي سببتها الصواريخ الإيرانية داخل إسرائيل، أثبتت عكس ذلك.
وقال إن الرقابة المشددة في إسرائيل منعت نشر هذه الخسائر في حينها، لكنها ظهرت بوضوح بعد انتهاء الحرب.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران في محيطها الإسلامي، غير أن دولا عربية وإسلامية وقفت إلى جانبها، فيما قدمت أوروبا والولايات المتحدة الدعم إلى تل أبيب.
وأشار على لاريجاني إلى أن "وابل الصواريخ الإيرانية أربك الدفاعات الإسرائيلية وأفقدها توازنها"، كاشفا أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
اتصل بأحد قادة المنطقة في اليوم الأول قائلا إن إيران انتهت، لكنه عاد بعد أيام قليلة ليعترف بوجود "مشكلات كبيرة".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا،
وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.