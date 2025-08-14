عربي
زيارة لاريجاني إلى لبنان... رسائل إيرانية واصطدام بواقع جديد
زيارة لاريجاني إلى لبنان... رسائل إيرانية واصطدام بواقع جديد
وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، إذ يتصاعد النقاش الداخلي حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسط ضغوط دولية وإقليمية، وتبدلات في موازين القوى بالمنطقة، لاسيما بعد تراجع النفوذ الإيراني في الساحة السورية.وحملت الزيارة رسائل واضحة من طهران، لكنها لاقت ردًا لبنانيًا حازمًا من قمة الهرم السياسي، حيث أكد الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أن السيادة خط أحمر، وأن سلاح أي جهة خارج الدولة مرفوض، في خطوة بدت وكأنها محاولة لرسم قواعد جديدة للعلاقة مع إيران. بالإضافة إلى دعم "حزب الله" والطائفة الشيعية في لبنان، والتأكيد على أن طهران لن تتخلى عن حليفها الرئيسي في الساحة اللبنانية، حتى وسط اعتراضات داخلية على دور الحزب وسلاحه.وقال سلام: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقاً على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية. بناء عليه فإن لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد".وتأتي زيارة لاريجاني بعد سلسلة تصريحات إيرانية انتقدت قرار الحكومة تجريد "حزب الله" من سلاحه، وندّد بها مسؤولون لبنانيون.وكلفت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء قبل الماضي، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية.برلماني لبناني: زيارة لاريجاني إلى لبنان ناجحة وإيران دولة صديقةلاريجاني: لبنان بلد صديق لنا والمقاومة رأس مال كبير للعالم الإسلامي
وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والمبعوث الخاص للمرشد الأعلى الإيراني، علي لاريجاني، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأربعاء، حاملا معه رسائل إيرانية إلى الحكومة اللبنانية.
وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، إذ يتصاعد النقاش الداخلي حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسط ضغوط دولية وإقليمية، وتبدلات في موازين القوى بالمنطقة، لاسيما بعد تراجع النفوذ الإيراني في الساحة السورية.
وحملت الزيارة رسائل واضحة من طهران، لكنها لاقت ردًا لبنانيًا حازمًا من قمة الهرم السياسي، حيث أكد الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أن السيادة خط أحمر، وأن سلاح أي جهة خارج الدولة مرفوض، في خطوة بدت وكأنها محاولة لرسم قواعد جديدة للعلاقة مع إيران.

ووفقا لبعض المحللين السياسيين، فإن الزيارة حملت إشارات مضمونها أن إيران ما زالت لاعبًا إقليميًا رغم "خسارتها السورية" التي كانت تمثل شريانًا استراتيجيًا يصل طهران ببيروت.

لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
رئيس وزراء لبنان للاريجاني: قرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم ولا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد
أمس, 17:11 GMT
بالإضافة إلى دعم "حزب الله" والطائفة الشيعية في لبنان، والتأكيد على أن طهران لن تتخلى عن حليفها الرئيسي في الساحة اللبنانية، حتى وسط اعتراضات داخلية على دور الحزب وسلاحه.
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مرفوضة شكلاً ومضموناً.
وقال سلام: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقاً على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية. بناء عليه فإن لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد".
المئات من مناصري حزب الله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
نائب سابق في البرلمان اللبناني: زيارة لاريجاني إلى لبنان تحمل رسالة تهدئة
أمس, 08:38 GMT
وتأتي زيارة لاريجاني بعد سلسلة تصريحات إيرانية انتقدت قرار الحكومة تجريد "حزب الله" من سلاحه، وندّد بها مسؤولون لبنانيون.
وكلفت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء قبل الماضي، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية.
برلماني لبناني: زيارة لاريجاني إلى لبنان ناجحة وإيران دولة صديقة
لاريجاني: لبنان بلد صديق لنا والمقاومة رأس مال كبير للعالم الإسلامي
