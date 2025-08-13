رئيس وزراء لبنان للاريجاني: قرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم ولا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/رئيس-وزراء-لبنان-للاريجاني-قرار-لبنان-يصنعه-اللبنانيون-وحدهم-ولا-يقبلون-وصاية-أو-إملاء-من-أحد-1103698856.html
رئيس وزراء لبنان للاريجاني: قرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم ولا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد
رئيس وزراء لبنان للاريجاني: قرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم ولا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، بمقر السرايا الكبيرة، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني والوفد المرافق له،... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T17:11+0000
2025-08-13T17:11+0000
أخبار لبنان
أخبار إيران
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101263056_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e3a145f9e583219c885b14d2c132084d.jpg
وأعرب سلام، خلال اللقاء، عن رفضه القاطع لتصريحات أدلى بها مؤخرا عدد من المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، واصفا إياها بأنها "مرفوضة شكلا ومضمونا"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأوضح أن هذه التصريحات، التي تضمنت انتقادات مباشرة لقرارات اتخذتها السلطات الدستورية اللبنانية، وبعضها حمل تهديدات صريحة، تمثل "خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل". وأكد أن هذا المبدأ يشكل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية السليمة وقاعدة غير قابلة للتجاوز في القانون الدولي. وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات الحكومة اللبنانية "لا يمكن أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى"، مؤكدا أن "مركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، واللبنانيون وحدهم من يصنعون قراراتهم، وهم لا يقبلون أي وصاية أو إملاءات من أحد".وذكّر سلام بقرار اللبنانيين بحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، وهو قرار تم تبنيه منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وتم التأكيد عليه في البيان الوزاري للحكومة الحالية وفي خطاب قسم رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب. وأكد أن الحكومة اللبنانية ستواصل استخدام كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن محاولات نزع سلاح "حزب الله" اللبناني ليست جديدة، مشيرا إلى أن فعالية سلاح المقاومة أثبتت نفسها في ساحات المعارك.وأوضح أن هذه المحاولات تجددت في الآونة الأخيرة وسط اعتقاد البعض بضعف الحزب، لكن موقف قيادته الحاسم أكد صمودها أمام الضغوط، وفقا لوكالة "تسنيم". وأشار عراقجي إلى أن "شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جددوا دعمهم القوي لحزب الله"، مؤكدا أن الحزب "يعيش اليوم في ذروة قوته". وكشف أن الأضرار التي لحقت بالحزب خلال الحرب الأخيرة تم إصلاحها، مع إعادة تنظيمه وتعيين قادة جدد، مما يجعله قادرا على الدفاع عن نفسه بكفاءة. وكلفت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء قبل الماضي، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025. وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
https://sarabic.ae/20250812/نائب-لبناني-الفترة-الزمنية-لتسليم-سلاح-حزب-الله-ممكن-أن-تطول-لكننا-كلبنانيين-نمضي-إلى-الأمام-1103654315.html
https://sarabic.ae/20250809/الخارجية-اللبنانية-تصريحات-مستشار-خامنئي-بشأن-سلاح-حزب-الله-تدخل-سافر-وغير-مقبول-1103550436.html
https://sarabic.ae/20250809/مسيرات-لأنصار-حزب-الله-وحركة-أمل-في-بيروت-اعتراضا-على-قرار-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1103530761.html
أخبار لبنان
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101263056_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3dbc9743a0edecb73472938ea096c79d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط
أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط

رئيس وزراء لبنان للاريجاني: قرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم ولا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد

17:11 GMT 13.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
استقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، بمقر السرايا الكبيرة، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.
وأعرب سلام، خلال اللقاء، عن رفضه القاطع لتصريحات أدلى بها مؤخرا عدد من المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، واصفا إياها بأنها "مرفوضة شكلا ومضمونا"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح أن هذه التصريحات، التي تضمنت انتقادات مباشرة لقرارات اتخذتها السلطات الدستورية اللبنانية، وبعضها حمل تهديدات صريحة، تمثل "خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل".
حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
نائب لبناني: الفترة الزمنية لتسليم سلاح "حزب الله" ممكن أن تطول لكننا كلبنانيين نمضي إلى الأمام
أمس, 15:06 GMT
وأكد أن هذا المبدأ يشكل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية السليمة وقاعدة غير قابلة للتجاوز في القانون الدولي.
وأضاف سلام: "لا أنا ولا أي مسؤول لبناني نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، سواء بدعم طرف على حساب آخر أو بمعارضة قرارات سيادية إيرانية. وبالتالي، فإن لبنان لن يقبل بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونه الداخلية، ويتوقع من الجانب الإيراني الالتزام الواضح بهذه القواعد".
وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات الحكومة اللبنانية "لا يمكن أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى"، مؤكدا أن "مركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، واللبنانيون وحدهم من يصنعون قراراتهم، وهم لا يقبلون أي وصاية أو إملاءات من أحد".
وذكّر سلام بقرار اللبنانيين بحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، وهو قرار تم تبنيه منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وتم التأكيد عليه في البيان الوزاري للحكومة الحالية وفي خطاب قسم رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب.
وقال: "لبنان، الذي كان في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية ودفع أغلى الأثمان في مواجهة إسرائيل، ليس بحاجة إلى دروس من أحد".
وأكد أن الحكومة اللبنانية ستواصل استخدام كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن محاولات نزع سلاح "حزب الله" اللبناني ليست جديدة، مشيرا إلى أن فعالية سلاح المقاومة أثبتت نفسها في ساحات المعارك.
وأوضح أن هذه المحاولات تجددت في الآونة الأخيرة وسط اعتقاد البعض بضعف الحزب، لكن موقف قيادته الحاسم أكد صمودها أمام الضغوط، وفقا لوكالة "تسنيم".
مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
‌‏الخارجية اللبنانية: تصريحات مستشار خامنئي بشأن سلاح "حزب الله" تدخل سافر وغير مقبول
9 أغسطس, 15:41 GMT
وأشار عراقجي إلى أن "شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جددوا دعمهم القوي لحزب الله"، مؤكدا أن الحزب "يعيش اليوم في ذروة قوته".
وكشف أن الأضرار التي لحقت بالحزب خلال الحرب الأخيرة تم إصلاحها، مع إعادة تنظيمه وتعيين قادة جدد، مما يجعله قادرا على الدفاع عن نفسه بكفاءة.

وأضاف أن قرارات الحزب المستقبلية تتخذها قيادته بشكل مستقل، بينما تقتصر إيران على تقديم الدعم دون التدخل في هذه القرارات، مؤكدا موقف طهران الداعم للمقاومة.

وكلفت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء قبل الماضي، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية.
تشييع أربعة قتلى من حزب الله في هجوم الأجهزة اللاسلكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
مسيرات لأنصار "حزب الله" وحركة أمل في بيروت اعتراضا على قرار حصر السلاح بيد الدولة
9 أغسطس, 03:36 GMT
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.
وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала