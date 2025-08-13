https://sarabic.ae/20250813/رئيس-وزراء-لبنان-للاريجاني-قرار-لبنان-يصنعه-اللبنانيون-وحدهم-ولا-يقبلون-وصاية-أو-إملاء-من-أحد-1103698856.html

رئيس وزراء لبنان للاريجاني: قرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم ولا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد

رئيس وزراء لبنان للاريجاني: قرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم ولا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، بمقر السرايا الكبيرة، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني والوفد المرافق له،... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وأعرب سلام، خلال اللقاء، عن رفضه القاطع لتصريحات أدلى بها مؤخرا عدد من المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، واصفا إياها بأنها "مرفوضة شكلا ومضمونا"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأوضح أن هذه التصريحات، التي تضمنت انتقادات مباشرة لقرارات اتخذتها السلطات الدستورية اللبنانية، وبعضها حمل تهديدات صريحة، تمثل "خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل". وأكد أن هذا المبدأ يشكل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية السليمة وقاعدة غير قابلة للتجاوز في القانون الدولي. وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات الحكومة اللبنانية "لا يمكن أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى"، مؤكدا أن "مركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، واللبنانيون وحدهم من يصنعون قراراتهم، وهم لا يقبلون أي وصاية أو إملاءات من أحد".وذكّر سلام بقرار اللبنانيين بحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، وهو قرار تم تبنيه منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وتم التأكيد عليه في البيان الوزاري للحكومة الحالية وفي خطاب قسم رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب. وأكد أن الحكومة اللبنانية ستواصل استخدام كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن محاولات نزع سلاح "حزب الله" اللبناني ليست جديدة، مشيرا إلى أن فعالية سلاح المقاومة أثبتت نفسها في ساحات المعارك.وأوضح أن هذه المحاولات تجددت في الآونة الأخيرة وسط اعتقاد البعض بضعف الحزب، لكن موقف قيادته الحاسم أكد صمودها أمام الضغوط، وفقا لوكالة "تسنيم". وأشار عراقجي إلى أن "شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جددوا دعمهم القوي لحزب الله"، مؤكدا أن الحزب "يعيش اليوم في ذروة قوته". وكشف أن الأضرار التي لحقت بالحزب خلال الحرب الأخيرة تم إصلاحها، مع إعادة تنظيمه وتعيين قادة جدد، مما يجعله قادرا على الدفاع عن نفسه بكفاءة. وكلفت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء قبل الماضي، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025. وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.

