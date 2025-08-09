https://sarabic.ae/20250809/الخارجية-اللبنانية-تصريحات-مستشار-خامنئي-بشأن-سلاح-حزب-الله-تدخل-سافر-وغير-مقبول-1103550436.html

‌‏الخارجية اللبنانية: تصريحات مستشار خامنئي بشأن سلاح "حزب الله" تدخل سافر وغير مقبول

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، تصريحات علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، معتبرة إياها تدخّلا سافرا في الشؤون الداخلية. 09.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية اللبنانية، إنها "تذكّر القيادة في طهران بأن الأجدر أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركز على تأمين احتياجاته وتطلعاته بدل التدخل في أمور لا تخصها"، مؤكدة أنها "لن تسمح لأي طرف خارجي بالتحدث باسم الشعب اللبناني".وأضافت أن "تصريحات مستشار المرشد الإيراني بشأن سلاح حزب الله غير مقبولة"، متابعة: "الدولة سترد بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها".وأكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني في الشؤون الدولية، أن "المقاومة في لبنان ستصمد في مواجهة المؤامرات".وقال ولايتي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، ردا على القرار الذي تتبناه الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله" بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان، لكنها، ستفشل كما فشلت سابقاً"، مبينا أن "المقاومة في لبنان تحظى اليوم بقبول وتأييد جميع اللبنانيين من مسيحيين وشيعة وسنة وغيرهم".وأوضح أن "المقاومة تمثل كرامة لبنان وأن حياة وأمن هذا البلد مرتبطان بها". وذكّر بأن "اللبنانيين لم ينسوا أنه في عام 1982، حين لم تكن هناك مقاومة، وصل الإسرائيليون حتى جنوب بيروت ومنطقة الضاحية، لكنهم في النهاية اضطروا إلى الانسحاب تحت ضغط مقاومة حزب الله".وشدد ولايتي على أنه "في الماضي، حين كانت المقاومة تملك إمكانيات وقدرات أقل، أفشلت هذه المخططات، واليوم، مع ما تتمتع به من دعم شعبي أكبر وإمكانات أوفر، فإنها – بإذن الله – لن تسمح لهذه المشاريع بأن تتحقق".وأشار إلى أن "من أسباب طرح هذه المشاريع السياسية اعتقاد الصهاينة، بعد أن اغتالوا بمساعدة الولايات المتحدة قادة كباراً مثل حسن نصرالله، أن حزب الله قد ضعف، في حين أن بنيته الأساسية ما تزال قوية جداً"، مؤكدا أن "حزب الله اليوم أكثر صلابة من سنوات 1981 و1982، وأنه لولا وجوده لكان الإسرائيليون قد ألحقوا بلبنان ما ألحقوه بفلسطين".وأضاف ولايتي أن "حزب الله الذي حمى لبنان سيحمي نفسه أيضاً من هذه المخططات الأمريكية"، مؤكدا أن "شعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعب اللبناني، تتساءل: هل تملك الحكومة اللبنانية أي شعور بالمسؤولية إزاء حماية البلاد والشعب حتى تطرح مثل هذه المشاريع؟".وكان "حزب الله" اللبناني قد أكد، أمس الأربعاء، أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود".وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه ‏في عدوانها على لبنان".ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.وأكد "حزب الله انفتاحه على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال.وكلَّفت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

