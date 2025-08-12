عربي
نائب لبناني: الفترة الزمنية لتسليم سلاح "حزب الله" ممكن أن تطول لكننا كلبنانيين نمضي إلى الأمام
نائب لبناني: الفترة الزمنية لتسليم سلاح "حزب الله" ممكن أن تطول لكننا كلبنانيين نمضي إلى الأمام
نائب لبناني: الفترة الزمنية لتسليم سلاح "حزب الله" ممكن أن تطول لكننا كلبنانيين نمضي إلى الأمام
سبوتنيك عربي
تحدّث النائب اللبناني، نزيه متّى، خلال حوار له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن تداعيات القرار المتعلق بحصر سلاح "حزب الله"، مؤكدا "الموافقة على الورقة الامريكية وما... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T15:06+0000
2025-08-12T15:06+0000
لبنان
أخبار حزب الله
نزع السلاح
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104112/42/1041124277_0:711:4932:3485_1920x0_80_0_0_d8e9fb2fb98550e710c2eed313ee77b7.jpg
وقال متّى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "للمرة الأولى منذ خمسين عاما تتخذ الحكومة اللبنانية قرارا حازما وصارما"، مؤكدا أن "حزب الله لم يعد لديه حل، والفترة الزمنية المحددة لتسليم السلاح يمكن أن تطول، لكننا كلبنانيين نمضي إلى الأمام".وأضاف: "إسرائيل عدو ولديه مطامع، لذلك يجب ترسيم الحدود، كما يجب الاحتماء بالقرارات الدولية"، معتبرا أن "الجيش اللبناني حتى لو لم يكن يمتلك السلاح، فهو قادر معنويا على حماية لبنان"، داعيا "حزب الله" لعدم الهاء الجيش اللبناني بالداخل وتركه ليقوم بدوره على الحدود".وعن دور الحكومة الحالية، علّق متّى بالقول: "لا يمكن مطالبة الحكومة الإنجاز في وقت قصير لأنها تحمل تركة كبيرة، لكنها تحاول في هذا الوقت القصير أن تبذل أقصى جهدها لوضع المهام المنوطة بها على السكة الصحيحة، كما يلزم".
https://sarabic.ae/20250809/مسيرات-لأنصار-حزب-الله-وحركة-أمل-في-بيروت-اعتراضا-على-قرار-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1103530761.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104112/42/1041124277_106:0:4753:3485_1920x0_80_0_0_31c0bf04955c4078eef4e9a86ab4ff25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار حزب الله, نزع السلاح, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار حزب الله, نزع السلاح, تقارير سبوتنيك, حصري

نائب لبناني: الفترة الزمنية لتسليم سلاح "حزب الله" ممكن أن تطول لكننا كلبنانيين نمضي إلى الأمام

15:06 GMT 12.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
تحدّث النائب اللبناني، نزيه متّى، خلال حوار له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن تداعيات القرار المتعلق بحصر سلاح "حزب الله"، مؤكدا "الموافقة على الورقة الامريكية وما يطالب به المجتمع الدولي والغربي والعربي بتسليم السلاح الى الجيش اللبناني وبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية".
وقال متّى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "للمرة الأولى منذ خمسين عاما تتخذ الحكومة اللبنانية قرارا حازما وصارما"، مؤكدا أن "حزب الله لم يعد لديه حل، والفترة الزمنية المحددة لتسليم السلاح يمكن أن تطول، لكننا كلبنانيين نمضي إلى الأمام".

وبحسب متّى، "سيجد حزب الله نفسه في الفترة المقبلة بظروف ستجعله يرضخ لتسليم السلاح، لأنه في فترة سابقة كان لديه غطاء من الداخل، لكن اليوم هناك إجماع على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".

تشييع أربعة قتلى من حزب الله في هجوم الأجهزة اللاسلكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
مسيرات لأنصار "حزب الله" وحركة أمل في بيروت اعتراضا على قرار حصر السلاح بيد الدولة
9 أغسطس, 03:36 GMT
وأضاف: "إسرائيل عدو ولديه مطامع، لذلك يجب ترسيم الحدود، كما يجب الاحتماء بالقرارات الدولية"، معتبرا أن "الجيش اللبناني حتى لو لم يكن يمتلك السلاح، فهو قادر معنويا على حماية لبنان"، داعيا "حزب الله" لعدم الهاء الجيش اللبناني بالداخل وتركه ليقوم بدوره على الحدود".

وإذ قال متّى إن "التشرذم الداخلي هو الخوف الوحيد الذي يهدد لبنان"، أكد أن "الداخل اللبناني هو الذي سهّل المعادلات الخارجية"، وأضاف: "طالما أن مصالح البلد تلتقي مع أي فريق ثاني وتسهم في سيادة لبنان واسترجاع حدوده وكيانه، لا يوجد أي مانع".

وعن دور الحكومة الحالية، علّق متّى بالقول: "لا يمكن مطالبة الحكومة الإنجاز في وقت قصير لأنها تحمل تركة كبيرة، لكنها تحاول في هذا الوقت القصير أن تبذل أقصى جهدها لوضع المهام المنوطة بها على السكة الصحيحة، كما يلزم".
