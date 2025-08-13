نائب سابق في البرلمان اللبناني: زيارة لاريجاني إلى لبنان تحمل رسالة تهدئة
08:38 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 08:42 GMT 13.08.2025)
علّق النائب السابق في البرلمان اللبناني، الدكتور باسم الشاب، على زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان، مشيرا إلى أنها "تأتي في إطار التأكيد على العلاقة الجيدة بالدولة اللبنانية كمقدمة لتفاوض أكبر في مكان آخر".
وقال الشاب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذه الزيارة ليست محلية فقط، ومهمة لاريجاني ستكون صعبة، لأنها تأتي والعالم على أعتاب "يالطا" ثانية، إذ أنها تحمل رسالة تهدئة، ولديها مهمتان رئيسيتان، وهما الحفاظ على علاقة جيدة مع الدولة الرسمية اللبنانية رغم قرارها بشأن سلاح حزب الله، وتطمين الطائفة الشيعية وحلفاء إيران ومناصريها في لبنان بأنها لن تتخلى عنهم وستدعمهم بقدر المستطاع"، لافتا إلى "عدم قدرة إيران على التكفل بإعادة الإعمار".
وأضاف النائب السابق في البرلمان اللبناني: "الحديث مع الرؤساء سيكون في العموميات، لجهة دعم سيادة لبنان وحقه في الدفاع عن نفسه، وربما يضاف حقه في المقاومة".
وأردف: "إلا أن الكلام الأساسي سيكون في مكان آخر، ويرتبط بمصير التفاهم الأمريكي–الإيراني، خاصة بعد التجربة القاسية التي مرت بها إيران وحربها الضروس مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث كانت وحيدة في المواجهة ولم تلقَ دعما من أي دولة أخرى".
وأشار الشاب إلى أن "لبنان أصبح ضمن نفوذ أمريكي قوي، وإيران تسعى للحفاظ على نفوذها الذي أصبح محدودا في لبنان"، مضيفا: "حتى لو لم يُنفذ قرار سحب سلاح حزب الله بالكامل، فإن مجرد التوصل إلى هذا القرار يعد أمرا تاريخيا جعل موضوع الجيش والشعب والمقاومة خارج القانون اللبناني، خصوصا أن الحزب اليوم لا يملك حرية الحركة بسلاحه كما في السابق، بعد فقد قيمته الفعلية ووظيفته، وبات الحزب في عزلة سياسية كبيرة".
واستقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية، رودريغ خوري، صباح اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وكان سفير إيران لدى لبنان، مجتبى أماني، في استقبال لاريجاني مع وفد من حركة "أمل" يضم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم.