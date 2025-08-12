https://sarabic.ae/20250812/باحث-سياسي-زيارة-لاريجاني-إلى-العراق-تحمل-طابعا-سياسيا-وعسكريا-وأمنيا-1103660775.html

باحث سياسي: زيارة لاريجاني إلى العراق تحمل طابعا سياسيا وعسكريا وأمنيا

علق الباحث السياسي بالشأن العراقي، الدكتور سيف السعدي، على زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى العراق، مشيرا إلى أنها... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T18:43+0000

2025-08-12T18:43+0000

2025-08-12T18:43+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103605907_0:38:2214:1283_1920x0_80_0_0_427999535e358d596f6942ec822b4240.jpg

وأوضح السعدي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الزيارة "تحث الحكومة العراقية على عدم حل الحشد الشعبي، بينما تحذرها واشنطن من فرض عقوبات في حال تشريع قانون الحشد"، مؤكدا أن "هذا القانون لن يمر في الدورة النيابية الخامسة وتم ترحيله إلى الدورة السادسة".واعتبر الباحث السياسي أن "الاتفاق يهدف إلى منع اختراق الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي العراقي لضرب أهداف داخل إيران، ويتضمن تحصين الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية عبر مركز متخصص بين البلدين، إضافة إلى بنود للحفاظ على هيئة الحشد الشعبي".وختم مضيفا أن "واشنطن لا تميز بين الفصائل والحشد الشعبي، فيما تعتبره إيران جزءا من أمنها القومي يجب الحفاظ عليه".إيران والعراق يوقعان اتفاقا أمنيا في بغداد

