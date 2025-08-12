عربي
كييف تستعد للاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
باحث سياسي: زيارة لاريجاني إلى العراق تحمل طابعا سياسيا وعسكريا وأمنيا
باحث سياسي: زيارة لاريجاني إلى العراق تحمل طابعا سياسيا وعسكريا وأمنيا
باحث سياسي: زيارة لاريجاني إلى العراق تحمل طابعا سياسيا وعسكريا وأمنيا

18:43 GMT 12.08.2025
علق الباحث السياسي بالشأن العراقي، الدكتور سيف السعدي، على زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى العراق، مشيرا إلى أنها "تحمل طابعا سياسيا وعسكريا وأمنيا، وتشكل رسالة تطمين للداخل وتحذيرا للخارج".
وأوضح السعدي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الزيارة "تحث الحكومة العراقية على عدم حل الحشد الشعبي، بينما تحذرها واشنطن من فرض عقوبات في حال تشريع قانون الحشد"، مؤكدا أن "هذا القانون لن يمر في الدورة النيابية الخامسة وتم ترحيله إلى الدورة السادسة".

وأشار إلى أن "إيران تخشى الوجود الأمريكي على حدودها، وتدفع عبر حلفائها في العراق للضغط باتجاه سحب القوات الأمريكية في أيلول وفق الاتفاق المعلن، إضافة إلى الدفع نحو تفاهمات تحفظ الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية التي تواجه الحكومة العراقية".

مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: اتفاقية أمنية بين طهران وبغداد قيد الإعداد
أمس, 08:47 GMT
واعتبر الباحث السياسي أن "الاتفاق يهدف إلى منع اختراق الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي العراقي لضرب أهداف داخل إيران، ويتضمن تحصين الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية عبر مركز متخصص بين البلدين، إضافة إلى بنود للحفاظ على هيئة الحشد الشعبي".

وأوضح أن "الاتفاق بين العراق وإيران لم ينشر لتجنب امتعاض الولايات المتحدة، خاصة أن الفاعل السياسي العراقي يسعى للوقوف في المنتصف دون خسارة أي طرف، في ظل ضعف وهشاشة النظام السياسي العراقي على مستوى صناعة القرار".

وختم مضيفا أن "واشنطن لا تميز بين الفصائل والحشد الشعبي، فيما تعتبره إيران جزءا من أمنها القومي يجب الحفاظ عليه".
إيران والعراق يوقعان اتفاقا أمنيا في بغداد
