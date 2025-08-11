https://sarabic.ae/20250811/إيران-والعراق-يوقعان-اتفاقا-أمنيا-في-بغداد-1103605245.html
إيران والعراق يوقعان اتفاقا أمنيا في بغداد
وجاء في بيان مجلس الوزراء العراقي: "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني والوفد المرافق له".وتابع البيان: "جدد السوداني الإشارة إلى موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني".وختم البيان: "رعى رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".ووصل صباح اليوم الاثنين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى العراق، في زيارة رسمية.وبحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران.ويوم الخميس الماضي، أُعلن رسميا عن تعيين علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.إيران تعتبر قرار إسرائيل فرض السيطرة على قطاع غزة استكمالا لمخطط "إبادة الفلسطينيين"أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: اتفاقية أمنية بين طهران وبغداد قيد الإعداد
رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.
وجاء في بيان مجلس الوزراء العراقي: "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني والوفد المرافق له".
وأضاف البيان: "أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".
وتابع البيان: "جدد السوداني الإشارة إلى موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني".
وختم البيان: "رعى رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".
ووصل صباح اليوم الاثنين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى العراق، في زيارة رسمية.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بحث مع نظيره الإيراني علي لاريجاني، التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران.
وبحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران.
ويوم الخميس الماضي، أُعلن رسميا عن تعيين علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.