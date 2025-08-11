https://sarabic.ae/20250811/إيران-والعراق-يوقعان-اتفاقا-أمنيا-في-بغداد-1103605245.html

إيران والعراق يوقعان اتفاقا أمنيا في بغداد

وجاء في بيان مجلس الوزراء العراقي: "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني والوفد المرافق له".وتابع البيان: "جدد السوداني الإشارة إلى موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني".وختم البيان: "رعى رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".ووصل صباح اليوم الاثنين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى العراق، في زيارة رسمية.وبحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران.ويوم الخميس الماضي، أُعلن رسميا عن تعيين علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.إيران تعتبر قرار إسرائيل فرض السيطرة على قطاع غزة استكمالا لمخطط "إبادة الفلسطينيين"أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: اتفاقية أمنية بين طهران وبغداد قيد الإعداد

