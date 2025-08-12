https://sarabic.ae/20250812/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-يحسم-الجدل-بشأن-استقالة-الثنائي-من-الحكومة-1103624083.html

رئيس مجلس النواب اللبناني يحسم الجدل بشأن استقالة "الثنائي الشيعي" من الحكومة

علّق نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، على إمكانية استقالة وزراء "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله) من الحكومة الحالية بسبب أزمة نزع سلاح "حزب الله"،... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال بري، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم الثلاثاء: "الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي غير واردة".ولفت بري إلى أن "لبنان يمرّ بظروف استثنائية تفرض على جميع الأطراف التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة".وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني: "يجب أن ندفع باتجاه ضبط الخطاب السياسي بما يتماشى مع هذا الهدف".وبحسب خبراء، يحرص "حزب الله" وحركة "أمل" على عدم التسريع في اتخاذ خطوات تصعيدية في هذا التوقيت، مع ضبط الخطاب السياسي رغم تلويح البعض بسيناريوهات سيئة يمكن أن تحدث إذا واصلت الحكومة سعيها لنزع سلاح "حزب الله".وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الجاري، تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ"الانقلاب الخطير".

