رئيس مجلس النواب اللبناني يحسم الجدل بشأن استقالة "الثنائي الشيعي" من الحكومة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس مجلس النواب اللبناني يحسم الجدل بشأن استقالة "الثنائي الشيعي" من الحكومة
رئيس مجلس النواب اللبناني يحسم الجدل بشأن استقالة "الثنائي الشيعي" من الحكومة
سبوتنيك عربي
علّق نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، على إمكانية استقالة وزراء "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله) من الحكومة الحالية بسبب أزمة نزع سلاح "حزب الله"،... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T06:18+0000
2025-08-12T06:19+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080596381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6d7eefaa4a5eb790f6e6ff707049f52.jpg
وقال بري، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم الثلاثاء: "الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي غير واردة".ولفت بري إلى أن "لبنان يمرّ بظروف استثنائية تفرض على جميع الأطراف التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة".وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني: "يجب أن ندفع باتجاه ضبط الخطاب السياسي بما يتماشى مع هذا الهدف".وبحسب خبراء، يحرص "حزب الله" وحركة "أمل" على عدم التسريع في اتخاذ خطوات تصعيدية في هذا التوقيت، مع ضبط الخطاب السياسي رغم تلويح البعض بسيناريوهات سيئة يمكن أن تحدث إذا واصلت الحكومة سعيها لنزع سلاح "حزب الله".وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الجاري، تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ"الانقلاب الخطير".
رئيس مجلس النواب اللبناني يحسم الجدل بشأن استقالة "الثنائي الشيعي" من الحكومة

06:18 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 06:19 GMT 12.08.2025)
علّق نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، على إمكانية استقالة وزراء "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله) من الحكومة الحالية بسبب أزمة نزع سلاح "حزب الله"، التي أثارت الكثير من الجدل في لبنان، منذ موافقة الحكومة على مقترح المبعوث الأمريكي توم باراك، بهذا الشأن.
وقال بري، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم الثلاثاء: "الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي غير واردة".
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
غارة إسرائيلية على طريق المصنع بين لبنان وسوريا تسفر عن مقتل 6 وإصابة 10 آخرين
7 أغسطس, 20:17 GMT
ولفت بري إلى أن "لبنان يمرّ بظروف استثنائية تفرض على جميع الأطراف التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة".

وأوضح أن منع انزلاق البلاد إلى ما وصفه بـ"الفتنة المذهبية"، في مقدمة أولوياته، مضيفًا: "العدو الإسرائيلي يتمنى حدوث فتنة بين اللبنانيين".

وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني: "يجب أن ندفع باتجاه ضبط الخطاب السياسي بما يتماشى مع هذا الهدف".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
عون: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والإصلاحات مستمرة دون رجعة
أمس, 12:42 GMT
وبحسب خبراء، يحرص "حزب الله" وحركة "أمل" على عدم التسريع في اتخاذ خطوات تصعيدية في هذا التوقيت، مع ضبط الخطاب السياسي رغم تلويح البعض بسيناريوهات سيئة يمكن أن تحدث إذا واصلت الحكومة سعيها لنزع سلاح "حزب الله".
وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الجاري، تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ"الانقلاب الخطير".
