غارة إسرائيلية على طريق المصنع بين لبنان وسوريا تسفر عن مقتل 6 وإصابة 10 آخرين

أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع شرقي لبنان، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من الأفراد. 07.08.2025

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، بيانا أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط 6 شهداء وإصابة 10 أشخاص بجروح"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأشارت تقارير طبية إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة قرب بلدة كفردان غرب بعلبك، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل علاء هاني حيدر، الذي يُعتقد أنه أحد عناصر "حزب الله" اللبناني.وتأتي هذه الغارة رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما وصفها بـ"جبهة دعم غزة".وكان من المقرر أن تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تلتزم بالموعد، وتم لاحقًا تمديده باتفاق إسرائيلي - لبناني حتى 18 فبراير/ شباط.ورغم سريان الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات محدودة في لبنان، تقول إنها تستهدف مواقع تهديد تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

