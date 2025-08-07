غارة إسرائيلية على طريق المصنع بين لبنان وسوريا تسفر عن مقتل 6 وإصابة 10 آخرين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
غارة إسرائيلية على طريق المصنع بين لبنان وسوريا تسفر عن مقتل 6 وإصابة 10 آخرين
غارة إسرائيلية على طريق المصنع بين لبنان وسوريا تسفر عن مقتل 6 وإصابة 10 آخرين
أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع شرقي لبنان، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من الأفراد.
لبنان
أخبار لبنان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، بيانا أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط 6 شهداء وإصابة 10 أشخاص بجروح"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأشارت تقارير طبية إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة قرب بلدة كفردان غرب بعلبك، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل علاء هاني حيدر، الذي يُعتقد أنه أحد عناصر "حزب الله" اللبناني.وتأتي هذه الغارة رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما وصفها بـ"جبهة دعم غزة".وكان من المقرر أن تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تلتزم بالموعد، وتم لاحقًا تمديده باتفاق إسرائيلي - لبناني حتى 18 فبراير/ شباط.ورغم سريان الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات محدودة في لبنان، تقول إنها تستهدف مواقع تهديد تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20250804/سقوط-مصابين-في-غارة-إسرائيلية-على-جنوبي-لبنان-1103356754.html
لبنان
أخبار لبنان
غارة إسرائيلية على طريق المصنع بين لبنان وسوريا تسفر عن مقتل 6 وإصابة 10 آخرين

20:17 GMT 07.08.2025
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla
أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع شرقي لبنان، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من الأفراد.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، بيانا أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط 6 شهداء وإصابة 10 أشخاص بجروح"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأشارت تقارير طبية إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة قرب بلدة كفردان غرب بعلبك، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل علاء هاني حيدر، الذي يُعتقد أنه أحد عناصر "حزب الله" اللبناني.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
سقوط مصابين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان
4 أغسطس, 12:37 GMT
وتأتي هذه الغارة رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما وصفها بـ"جبهة دعم غزة".
وكان من المقرر أن تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تلتزم بالموعد، وتم لاحقًا تمديده باتفاق إسرائيلي - لبناني حتى 18 فبراير/ شباط.
ورغم سريان الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات محدودة في لبنان، تقول إنها تستهدف مواقع تهديد تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
