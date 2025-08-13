لاريجاني: لبنان بلد صديق لنا والمقاومة رأس مال كبير للعالم الإسلامي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حصري
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن "لبنان يعد بلدًا صديقًا لإيران التي لديها في المرحلة الحالية أحسن العلاقات مع لبنان"، مضيفًا: "رجال لبنان هم الأبطال في ساحة المقاومة وفي مقدمتهم هو الشهيد السيد حسن نصر الله".
وقال لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "سياسة إيران هي أن تكون الدول في المنطقة مستقلة، وهذا النهج يأتي على عكس ما تميل إليه بعض الدول"، مؤكدًا ضرورة "التعاون الودي بين الدول"، وتابع: "لسنا نؤكد على بعض الأوامر التي من خلالها يتم تأمين جدول زمني ما".
وأردف: "من خلال الحوار الودي والشامل في لبنان يمكن لهذا البلد الخروج بقرارات صائبة، ونحن مؤمنون بأن المقاومة تتمتع بشعور عميق وتفكير استراتيجي قوي".
وتابع لاريجاني: "أقول بأن الدول الخارجية ينبغي لها ألا توجه أوامرها من الخارج إلى لبنان، والشعب اللبناني هو شعب أبي وشجاع ويتمكن من اتخاذ القرار بنفسه"، مؤكدًا أن "أي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع اللبنانيين نحترمها تمامًا".
واستطرد: "مهم لإيران أن تكون دول المنطقة سيدة نفسها ولا تحتاج لتلقي أوامر من الخارج"، مضيفًا: "عليكم أن تميزوا بين الصديق والعدو، والمقاومة هي رأس مال عظيم وكبير ووطني للعالم الإسلامي".
وأردف: "عدوكم هي إسرائيل وصديقكم هو الذي واجهها"، مشيرًا إلى أنه "في حال طلبت الحكومة اللبنانية من إيران المساعدة في مواجهة أي عدوان إسرائيلي فنحن جاهزون للمساعدة".
وشدد لاريجاني على أن "إيران لا تنوي على الإطلاق التدخل بشؤون أي دولة ومن ضمنها لبنان، ومن يتدخل بشؤون لبنان هو الذي يرسل لكم ورقة ويحدد لكم جدول زمني من مسافة آلاف الكيلومترات".
وأضاف لاريجاني: "كنا وما زلنا ننصحكم بالحفاظ على المقاومة وأن تقدروها عاليًا"، مستذكرًا أن "إسرائيل احتلت لبنان في يوم واحد ووقتها لم يكن حزب الله موجودًا، أما اليوم فحزب الله يقف أمامها وفي مواجهتها".
وفي ما يخص إعادة الإعمار، قال لاريجاني: "يجب على الدولة اللبنانية أن تمهد الطريق، ونحن جاهزون للمساعدة"، مؤكدًا أن "حزب الله والحكومة اللبنانية يفهمون الأوضاع الحالية جيدًا، وواثق تمامًا أن الأمور لا تتوجه نحو التصعيد".
كما لفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن "محور المقاومة لم يوجد بناءً لرغبات خارجية، بل تاريخ المقاومة يثبت أنّها كانت ردة فعل على الاعتداءات والاحتلال في لبنان والعراق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ونفس الأمر ينطبق على اليمن"، مؤكدًا أن "المقاومة تيار مبدئي وأصيل، وتحكم القلوب قبل أي شيء آخر".
وكان استقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية، رودريغ خوري، صباح اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.