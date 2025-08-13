https://sarabic.ae/20250813/لاريجاني-لبنان-بلد-صديق-لنا-والمقاومة-رأس-مال-كبير-للعالم-الإسلامي--1103695162.html

لاريجاني: لبنان بلد صديق لنا والمقاومة رأس مال كبير للعالم الإسلامي

لاريجاني: لبنان بلد صديق لنا والمقاومة رأس مال كبير للعالم الإسلامي

سبوتنيك عربي

وقال لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "سياسة إيران هي أن تكون الدول في المنطقة مستقلة، وهذا النهج يأتي على عكس ما تميل إليه بعض الدول"، مؤكدًا ضرورة "التعاون الودي بين الدول"، وتابع: "لسنا نؤكد على بعض الأوامر التي من خلالها يتم تأمين جدول زمني ما". وتابع لاريجاني: "أقول بأن الدول الخارجية ينبغي لها ألا توجه أوامرها من الخارج إلى لبنان، والشعب اللبناني هو شعب أبي وشجاع ويتمكن من اتخاذ القرار بنفسه"، مؤكدًا أن "أي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع اللبنانيين نحترمها تمامًا".وأردف: "عدوكم هي إسرائيل وصديقكم هو الذي واجهها"، مشيرًا إلى أنه "في حال طلبت الحكومة اللبنانية من إيران المساعدة في مواجهة أي عدوان إسرائيلي فنحن جاهزون للمساعدة".وشدد لاريجاني على أن "إيران لا تنوي على الإطلاق التدخل بشؤون أي دولة ومن ضمنها لبنان، ومن يتدخل بشؤون لبنان هو الذي يرسل لكم ورقة ويحدد لكم جدول زمني من مسافة آلاف الكيلومترات".وفي ما يخص إعادة الإعمار، قال لاريجاني: "يجب على الدولة اللبنانية أن تمهد الطريق، ونحن جاهزون للمساعدة"، مؤكدًا أن "حزب الله والحكومة اللبنانية يفهمون الأوضاع الحالية جيدًا، وواثق تمامًا أن الأمور لا تتوجه نحو التصعيد".وكان استقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية، رودريغ خوري، صباح اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

