لاريجاني: لبنان بلد صديق لنا والمقاومة رأس مال كبير للعالم الإسلامي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لاريجاني: لبنان بلد صديق لنا والمقاومة رأس مال كبير للعالم الإسلامي
سبوتنيك عربي
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن "لبنان يعد بلدًا صديقًا لإيران التي لديها في المرحلة الحالية أحسن العلاقات مع لبنان"، مضيفًا... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
لاريجاني: لبنان بلد صديق لنا والمقاومة رأس مال كبير للعالم الإسلامي

14:05 GMT 13.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن "لبنان يعد بلدًا صديقًا لإيران التي لديها في المرحلة الحالية أحسن العلاقات مع لبنان"، مضيفًا: "رجال لبنان هم الأبطال في ساحة المقاومة وفي مقدمتهم هو الشهيد السيد حسن نصر الله".
وقال لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "سياسة إيران هي أن تكون الدول في المنطقة مستقلة، وهذا النهج يأتي على عكس ما تميل إليه بعض الدول"، مؤكدًا ضرورة "التعاون الودي بين الدول"، وتابع: "لسنا نؤكد على بعض الأوامر التي من خلالها يتم تأمين جدول زمني ما".
وأردف: "من خلال الحوار الودي والشامل في لبنان يمكن لهذا البلد الخروج بقرارات صائبة، ونحن مؤمنون بأن المقاومة تتمتع بشعور عميق وتفكير استراتيجي قوي".
وتابع لاريجاني: "أقول بأن الدول الخارجية ينبغي لها ألا توجه أوامرها من الخارج إلى لبنان، والشعب اللبناني هو شعب أبي وشجاع ويتمكن من اتخاذ القرار بنفسه"، مؤكدًا أن "أي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع اللبنانيين نحترمها تمامًا".
واستطرد: "مهم لإيران أن تكون دول المنطقة سيدة نفسها ولا تحتاج لتلقي أوامر من الخارج"، مضيفًا: "عليكم أن تميزوا بين الصديق والعدو، والمقاومة هي رأس مال عظيم وكبير ووطني للعالم الإسلامي".
وأردف: "عدوكم هي إسرائيل وصديقكم هو الذي واجهها"، مشيرًا إلى أنه "في حال طلبت الحكومة اللبنانية من إيران المساعدة في مواجهة أي عدوان إسرائيلي فنحن جاهزون للمساعدة".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
وصول الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت... فيديو
05:35 GMT
وشدد لاريجاني على أن "إيران لا تنوي على الإطلاق التدخل بشؤون أي دولة ومن ضمنها لبنان، ومن يتدخل بشؤون لبنان هو الذي يرسل لكم ورقة ويحدد لكم جدول زمني من مسافة آلاف الكيلومترات".
وأضاف لاريجاني: "كنا وما زلنا ننصحكم بالحفاظ على المقاومة وأن تقدروها عاليًا"، مستذكرًا أن "إسرائيل احتلت لبنان في يوم واحد ووقتها لم يكن حزب الله موجودًا، أما اليوم فحزب الله يقف أمامها وفي مواجهتها".
وفي ما يخص إعادة الإعمار، قال لاريجاني: "يجب على الدولة اللبنانية أن تمهد الطريق، ونحن جاهزون للمساعدة"، مؤكدًا أن "حزب الله والحكومة اللبنانية يفهمون الأوضاع الحالية جيدًا، وواثق تمامًا أن الأمور لا تتوجه نحو التصعيد".
المئات من مناصري حزب الله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال علي لاريجاني في بيروت... صور
06:46 GMT
كما لفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن "محور المقاومة لم يوجد بناءً لرغبات خارجية، بل تاريخ المقاومة يثبت أنّها كانت ردة فعل على الاعتداءات والاحتلال في لبنان والعراق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ونفس الأمر ينطبق على اليمن"، مؤكدًا أن "المقاومة تيار مبدئي وأصيل، وتحكم القلوب قبل أي شيء آخر".
وكان استقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية، رودريغ خوري، صباح اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
