إيران: إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا لأمن المنطقة
وخلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين، انتقد بقائي إعلان إسرائيل إخلاء مدينة غزة والدفع نحو التهجير القسري لما يقرب من مليون شخص إلى جنوب القطاع، وسط معاناة سكان غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء. وأشار إلى أن إسرائيل لا تكتفي بالهجوم على غزة والضفة الغربية، بل تكشف عن طموحات توسعية تشمل أراضي الأردن وسوريا ولبنان، وجزءا من السعودية، محذرا من أن استمرار هذه السياسات سيجر المنطقة إلى "حروب لا نهائية" إذا لم يتم كبحها. وفي سياق متصل، علق بقائي على الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل ضد سياسات رئيس الوزراء، معتبرا أنها تعكس "أزمة عميقة" يعاني منها "الكيان الصهيوني"، مضيفا أن إصرار قادته على استمرار الحرب وميولهم التوسعية أثار غضب دول المنطقة والمجتمع الدولي. وشدد على أن "هذه التطورات تؤكد أن الاحتلال يشكل خطرا وجوديا على استقرار المنطقة بأكملها". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد دعا، أمس الأحد، "الذين يدعون إلى إنهاء الحرب دون حسم حركة حماس أن يضمنوا عدم تكرار الـ7 من أكتوبر".‌ وأضاف: "حماس تطالب بانسحاب قواتنا من كل قطاع غزة وهذا سيجعلهم يعيدون ترتيب صفوفهم"، متابعا: "استهدفنا مواقع في اليمن وغزة ولبنان اليوم".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، أن "فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".وبدأت الفعاليات في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، في "ساحة المحتجزين" بتل أبيب، ثم تبعه إضراب شامل سمحت خلاله عشرات السلطات المحلية والمنظمات النقابية لموظفيها بالمشاركة في التظاهرات. فيما خرجت تظاهرات وتجمعات أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمختطفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة. ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
إيران: إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا لأمن المنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إسرائيل يشكل تهديدا وجوديا لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في فلسطين.
وخلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين، انتقد بقائي إعلان إسرائيل إخلاء مدينة غزة والدفع نحو التهجير القسري لما يقرب من مليون شخص إلى جنوب القطاع، وسط معاناة سكان غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء.
وأوضح بقائي أن المجتمع الدولي ودول المنطقة يرفضون بشدة التهجير القسري، لكن إسرائيل، بدعم أمريكي و"ضمان الإفلات من العقاب"، تواصل سياساتها التي وصفها بأنها جزء من مخطط لمحو الهوية والشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تكتفي بالهجوم على غزة والضفة الغربية، بل تكشف عن طموحات توسعية تشمل أراضي الأردن وسوريا ولبنان، وجزءا من السعودية، محذرا من أن استمرار هذه السياسات سيجر المنطقة إلى "حروب لا نهائية" إذا لم يتم كبحها.
وفي سياق متصل، علق بقائي على الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل ضد سياسات رئيس الوزراء، معتبرا أنها تعكس "أزمة عميقة" يعاني منها "الكيان الصهيوني"، مضيفا أن إصرار قادته على استمرار الحرب وميولهم التوسعية أثار غضب دول المنطقة والمجتمع الدولي.
أطفال غزة يتحملون العمل الشاق في ظل التجويع والحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
الأمين العام للجامعة العربية يطلق نداء إنسانيا لـ"إنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة"
17:26 GMT
وشدد على أن "هذه التطورات تؤكد أن الاحتلال يشكل خطرا وجوديا على استقرار المنطقة بأكملها".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد دعا، أمس الأحد، "الذين يدعون إلى إنهاء الحرب دون حسم حركة حماس أن يضمنوا عدم تكرار الـ7 من أكتوبر".‌

‏وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إسرائيل لإنهاء الحرب والتي ترفضها حماس"، مؤكدا إصراره على "نزع سلاح حماس واننزاع سلاح القطاع على المدى الطويل من خلال العمل ضد أي محاولة للتسلح".

وأضاف: "حماس تطالب بانسحاب قواتنا من كل قطاع غزة وهذا سيجعلهم يعيدون ترتيب صفوفهم"، متابعا: "استهدفنا مواقع في اليمن وغزة ولبنان اليوم".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، أن "فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".
وبدأت الفعاليات في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، في "ساحة المحتجزين" بتل أبيب، ثم تبعه إضراب شامل سمحت خلاله عشرات السلطات المحلية والمنظمات النقابية لموظفيها بالمشاركة في التظاهرات.
أطفال غزة يتحملون العمل الشاق في ظل التجويع والحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ"حملة تجويع متعمدة" في قطاع غزة
16:43 GMT
فيما خرجت تظاهرات وتجمعات أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمختطفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مصر وقطر تؤكدان رفضهما القاطع لإعادة احتلال غزة
12:54 GMT
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات العسكرية ستواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وفقًا لأحكام القانون الدولي، لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
