https://sarabic.ae/20250818/إيران-إسرائيل-تشكل-تهديدا-وجوديا-لأمن-المنطقة--1103898311.html

إيران: إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا لأمن المنطقة

إيران: إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا لأمن المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إسرائيل يشكل تهديدا وجوديا لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية"... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-18T18:45+0000

2025-08-18T18:45+0000

2025-08-18T18:45+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وخلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين، انتقد بقائي إعلان إسرائيل إخلاء مدينة غزة والدفع نحو التهجير القسري لما يقرب من مليون شخص إلى جنوب القطاع، وسط معاناة سكان غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء. وأشار إلى أن إسرائيل لا تكتفي بالهجوم على غزة والضفة الغربية، بل تكشف عن طموحات توسعية تشمل أراضي الأردن وسوريا ولبنان، وجزءا من السعودية، محذرا من أن استمرار هذه السياسات سيجر المنطقة إلى "حروب لا نهائية" إذا لم يتم كبحها. وفي سياق متصل، علق بقائي على الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل ضد سياسات رئيس الوزراء، معتبرا أنها تعكس "أزمة عميقة" يعاني منها "الكيان الصهيوني"، مضيفا أن إصرار قادته على استمرار الحرب وميولهم التوسعية أثار غضب دول المنطقة والمجتمع الدولي. وشدد على أن "هذه التطورات تؤكد أن الاحتلال يشكل خطرا وجوديا على استقرار المنطقة بأكملها". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد دعا، أمس الأحد، "الذين يدعون إلى إنهاء الحرب دون حسم حركة حماس أن يضمنوا عدم تكرار الـ7 من أكتوبر".‌ وأضاف: "حماس تطالب بانسحاب قواتنا من كل قطاع غزة وهذا سيجعلهم يعيدون ترتيب صفوفهم"، متابعا: "استهدفنا مواقع في اليمن وغزة ولبنان اليوم".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، أن "فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".وبدأت الفعاليات في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، في "ساحة المحتجزين" بتل أبيب، ثم تبعه إضراب شامل سمحت خلاله عشرات السلطات المحلية والمنظمات النقابية لموظفيها بالمشاركة في التظاهرات. فيما خرجت تظاهرات وتجمعات أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمختطفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة. ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.

https://sarabic.ae/20250818/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يطلق-نداء-إنسانيا-لـإنقاذ-ما-تبقى-من-إنسانية-غزة--1103895233.html

https://sarabic.ae/20250818/العفو-الدولية-تتهم-إسرائيل-بـحملة-تجويع-متعمدة-في-قطاع-غزة-1103893884.html

https://sarabic.ae/20250818/مصر-وقطر-تؤكدان-رفضهما-القاطع-لإعادة-احتلال-غزة-1103885691.html

أخبار إيران

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, غزة