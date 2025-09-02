https://sarabic.ae/20250902/الحرس-الثوري-الإيراني-العدو-يسعى-للانتقام-من-هزیمته-أمامنا-عبر-إعادة-فرض-العقوبات-1104436861.html

الحرس الثوري الإيراني: العدو يسعى للانتقام من هزیمته أمامنا عبر إعادة فرض العقوبات

الحرس الثوري الإيراني: العدو يسعى للانتقام من هزیمته أمامنا عبر إعادة فرض العقوبات

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، اليوم الثلاثاء، بأن أمريكا والدول الأوروبية تريد من خلال عودة العقوبات الانتقام لهزيمتها في... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T17:53+0000

2025-09-02T17:53+0000

2025-09-02T17:53+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099139789_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_5222832ab9273b5c3a4476eb31cd7afe.png

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد نائيني أن "أعداء إيران، وخاصة القوى المتغطرسة، كانوا دائما يخطئون في تحليل ظروف وقدرات إيران".وأضاف: "اعتماد الأعداء على حسابات مادية بحتة جعلهم لا يفهمون العوامل الحقيقية لقوة إيران مثل ثقافة المقاومة، وروح الجهاد والاستشهاد، والقيادة القوية، والإيمان الديني، والنصر الإلهي، والوحدة الوطنية".وأشار القائد العسكري الإيراني إلى الحرب النفسية والحرب المعرفية لأعداء بلاده، قائلا: "لقد سقطوا هم أنفسهم ضحايا لتلك الحرب المعرفية التي شنوها ضد إيران واتخذوا قرارات خاطئة".وتابع: "وضع الرئيس الأمريكي ترامب، إيران بين الحرب والمفاوضات لإجبار البلاد على الاستسلام، بينما ادعى نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أن إيران سوف تسقط في غضون 24 ساعة وتحدث عن إخلاء طهران".واستطرد: "بدأ العدو حربا وجودية ضد إيران من خلال التخطيط لحرب هجينة واسعة ومعقدة وحشد كل القدرات العسكرية الغربية. لكن رد فعل إيران أحبط جميع حساباتهم. اعتقد العدو أن اغتيال القادة الرئيسيين سيدمر هيكل القيادة الإيراني، لكن العكس هو ما حدث".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250513/باقري-يتوعد-أعداء-إيران-إذا-بدأتم-المواجهة-فنحن-من-يحسمها-1100461333.html

https://sarabic.ae/20250901/إيران-تحذر-من-نقل-معلومات-نووية-لإسرائيل-وتعرض-خفض-التخصيب-بشرط-اتفاق-شامل-1104396218.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, إيران