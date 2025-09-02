عربي
الحرس الثوري الإيراني: العدو يسعى للانتقام من هزیمته أمامنا عبر إعادة فرض العقوبات
الحرس الثوري الإيراني: العدو يسعى للانتقام من هزیمته أمامنا عبر إعادة فرض العقوبات
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، اليوم الثلاثاء، بأن أمريكا والدول الأوروبية تريد من خلال عودة العقوبات الانتقام لهزيمتها في... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد نائيني أن "أعداء إيران، وخاصة القوى المتغطرسة، كانوا دائما يخطئون في تحليل ظروف وقدرات إيران".وأضاف: "اعتماد الأعداء على حسابات مادية بحتة جعلهم لا يفهمون العوامل الحقيقية لقوة إيران مثل ثقافة المقاومة، وروح الجهاد والاستشهاد، والقيادة القوية، والإيمان الديني، والنصر الإلهي، والوحدة الوطنية".وأشار القائد العسكري الإيراني إلى الحرب النفسية والحرب المعرفية لأعداء بلاده، قائلا: "لقد سقطوا هم أنفسهم ضحايا لتلك الحرب المعرفية التي شنوها ضد إيران واتخذوا قرارات خاطئة".وتابع: "وضع الرئيس الأمريكي ترامب، إيران بين الحرب والمفاوضات لإجبار البلاد على الاستسلام، بينما ادعى نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أن إيران سوف تسقط في غضون 24 ساعة وتحدث عن إخلاء طهران".واستطرد: "بدأ العدو حربا وجودية ضد إيران من خلال التخطيط لحرب هجينة واسعة ومعقدة وحشد كل القدرات العسكرية الغربية. لكن رد فعل إيران أحبط جميع حساباتهم. اعتقد العدو أن اغتيال القادة الرئيسيين سيدمر هيكل القيادة الإيراني، لكن العكس هو ما حدث".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
الحرس الثوري الإيراني: العدو يسعى للانتقام من هزیمته أمامنا عبر إعادة فرض العقوبات

© Sputnikقدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني
قدرات صاروخ فتح 450 الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، اليوم الثلاثاء، بأن أمريكا والدول الأوروبية تريد من خلال عودة العقوبات الانتقام لهزيمتها في الحرب التي استمرت 12 يوما من الشعب الإيراني.
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد نائيني أن "أعداء إيران، وخاصة القوى المتغطرسة، كانوا دائما يخطئون في تحليل ظروف وقدرات إيران".
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
باقري يتوعد "أعداء إيران": إذا بدأتم المواجهة فنحن من يحسمها
13 مايو, 06:05 GMT
وأضاف: "اعتماد الأعداء على حسابات مادية بحتة جعلهم لا يفهمون العوامل الحقيقية لقوة إيران مثل ثقافة المقاومة، وروح الجهاد والاستشهاد، والقيادة القوية، والإيمان الديني، والنصر الإلهي، والوحدة الوطنية".
وأشار القائد العسكري الإيراني إلى الحرب النفسية والحرب المعرفية لأعداء بلاده، قائلا: "لقد سقطوا هم أنفسهم ضحايا لتلك الحرب المعرفية التي شنوها ضد إيران واتخذوا قرارات خاطئة".
وتابع: "وضع الرئيس الأمريكي ترامب، إيران بين الحرب والمفاوضات لإجبار البلاد على الاستسلام، بينما ادعى نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أن إيران سوف تسقط في غضون 24 ساعة وتحدث عن إخلاء طهران".
واستطرد: "بدأ العدو حربا وجودية ضد إيران من خلال التخطيط لحرب هجينة واسعة ومعقدة وحشد كل القدرات العسكرية الغربية. لكن رد فعل إيران أحبط جميع حساباتهم. اعتقد العدو أن اغتيال القادة الرئيسيين سيدمر هيكل القيادة الإيراني، لكن العكس هو ما حدث".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
إيران تحذر من نقل معلومات نووية لإسرائيل وتعرض خفض التخصيب بشرط اتفاق شامل
أمس, 20:28 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
