طهران تكشف عن اتفاق مع روسيا لبناء 8 محطات نووية جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/طهران-تكشف-عن-اتفاق-مع-روسيا-لبناء-8-محطات-نووية-جديدة-1105130417.html
طهران تكشف عن اتفاق مع روسيا لبناء 8 محطات نووية جديدة
طهران تكشف عن اتفاق مع روسيا لبناء 8 محطات نووية جديدة
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن روسيا وإيران ستوقعان خلال الأيام المقبلة اتفاقية بشأن بناء محطات طاقة نووية... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T14:33+0000
2025-09-22T14:33+0000
العالم
طهران
أخبار ايران اليوم
روسيا
الطاقة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وقال إسلامي في تصريحات لوكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى موسكو "إن إيران وروسيا ستوقعان اتفاقية بشأن بناء محطات طاقة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة".وأوضح أنه "بموجب الاتفاق بين حكومتي البلدين، من المقرر أن تبني روسيا ثماني محطات نووية، أربع منها في بوشهر، وكان على إيران أن تحدد مواقع بناء المحطات التالية للجانب الروسي". وجرى سابقا القيام بزيارات ميدانية لمواقع المحطات وعقد مفاوضات تعاقدية.ومع التوقيع على الاتفاقية هذا الأسبوع سيدخل المشروع تلقائيا في المرحلة التنفيذية المتعلقة بالتصميم والهندسة والإجراءات التكميلية.وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.إيران تعتزم عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في نيويوركالسفير الإيراني لدى موسكو يعلن اقتراب التوصل لاتفاق مع روسيا لنقل الغاز إلى إيران
https://sarabic.ae/20250922/الخارجية-الروسية-دول-الـترويكا-الأوروبية-تفتقر-إلى-الأسس-القانونية-لإعادة-فرض-العقوبات-على-إيران-1105127302.html
https://sarabic.ae/20250922/إيران-مستعدون-بشكل-كامل-لمواجهة-خطوة-الترويكا-الأوروبية-لإعادة-فرض-العقوبات-الدولية-1105129512.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, طهران, أخبار ايران اليوم, روسيا, الطاقة النووية
العالم, طهران, أخبار ايران اليوم, روسيا, الطاقة النووية

طهران تكشف عن اتفاق مع روسيا لبناء 8 محطات نووية جديدة

14:33 GMT 22.09.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
أعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن روسيا وإيران ستوقعان خلال الأيام المقبلة اتفاقية بشأن بناء محطات طاقة نووية جديدة.
وقال إسلامي في تصريحات لوكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى موسكو "إن إيران وروسيا ستوقعان اتفاقية بشأن بناء محطات طاقة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة".
وأوضح أنه "بموجب الاتفاق بين حكومتي البلدين، من المقرر أن تبني روسيا ثماني محطات نووية، أربع منها في بوشهر، وكان على إيران أن تحدد مواقع بناء المحطات التالية للجانب الروسي".

وأكد إسلامي أن "المفاوضات والدراسات اللازمة لتنفيذ الجزء الثاني من الاتفاقية قد أُنجزت، وتم اختيار وتجهيز الأراضي المخصصة لإنشاء المحطات".

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
الخارجية الروسية: دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران
13:07 GMT
وجرى سابقا القيام بزيارات ميدانية لمواقع المحطات وعقد مفاوضات تعاقدية.
ومع التوقيع على الاتفاقية هذا الأسبوع سيدخل المشروع تلقائيا في المرحلة التنفيذية المتعلقة بالتصميم والهندسة والإجراءات التكميلية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، لمشروع قرار إعادة فرض القيود على إيران، نظرًا لبطلانها القانوني، لا تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأي التزامات، ولا يمكن أن تشكل أساسا لأي خطوات عملية لفرض عقوبات على طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
إيران: مستعدون بشكل كامل لمواجهة خطوة الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية
13:42 GMT
وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.
عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.
إيران تعتزم عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في نيويورك
السفير الإيراني لدى موسكو يعلن اقتراب التوصل لاتفاق مع روسيا لنقل الغاز إلى إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала