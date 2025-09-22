https://sarabic.ae/20250922/طهران-تكشف-عن-اتفاق-مع-روسيا-لبناء-8-محطات-نووية-جديدة-1105130417.html
طهران تكشف عن اتفاق مع روسيا لبناء 8 محطات نووية جديدة
أعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن روسيا وإيران ستوقعان خلال الأيام المقبلة اتفاقية بشأن بناء محطات طاقة نووية
وقال إسلامي في تصريحات لوكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى موسكو "إن إيران وروسيا ستوقعان اتفاقية بشأن بناء محطات طاقة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة".وأوضح أنه "بموجب الاتفاق بين حكومتي البلدين، من المقرر أن تبني روسيا ثماني محطات نووية، أربع منها في بوشهر، وكان على إيران أن تحدد مواقع بناء المحطات التالية للجانب الروسي". وجرى سابقا القيام بزيارات ميدانية لمواقع المحطات وعقد مفاوضات تعاقدية.ومع التوقيع على الاتفاقية هذا الأسبوع سيدخل المشروع تلقائيا في المرحلة التنفيذية المتعلقة بالتصميم والهندسة والإجراءات التكميلية.وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.
أعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن روسيا وإيران ستوقعان خلال الأيام المقبلة اتفاقية بشأن بناء محطات طاقة نووية جديدة.
وقال إسلامي في تصريحات لوكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى موسكو "إن إيران وروسيا ستوقعان اتفاقية بشأن بناء محطات طاقة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة".
وأوضح أنه "بموجب الاتفاق بين حكومتي البلدين، من المقرر أن تبني روسيا ثماني محطات نووية، أربع منها في بوشهر، وكان على إيران أن تحدد مواقع بناء المحطات التالية للجانب الروسي".
وأكد إسلامي أن "المفاوضات والدراسات اللازمة لتنفيذ الجزء الثاني من الاتفاقية قد أُنجزت، وتم اختيار وتجهيز الأراضي المخصصة لإنشاء المحطات".
وجرى سابقا القيام بزيارات ميدانية لمواقع المحطات وعقد مفاوضات تعاقدية.
ومع التوقيع على الاتفاقية هذا الأسبوع سيدخل المشروع تلقائيا في المرحلة التنفيذية المتعلقة بالتصميم والهندسة والإجراءات التكميلية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، لمشروع قرار إعادة فرض القيود على إيران، نظرًا لبطلانها القانوني، لا تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأي التزامات، ولا يمكن أن تشكل أساسا لأي خطوات عملية لفرض عقوبات على طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي".
وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران،
والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.
عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.