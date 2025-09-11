https://sarabic.ae/20250911/السفير-الإيراني-لدى-موسكو-يعلن-اقتراب-التوصل-لاتفاق-مع-روسيا-لنقل-الغاز-إلى-إيران-1104733600.html
السفير الإيراني لدى موسكو يعلن اقتراب التوصل لاتفاق مع روسيا لنقل الغاز إلى إيران
11.09.2025
2025-09-11T09:09+0000
2025-09-11T09:09+0000
2025-09-11T09:09+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388489_0:0:2032:1143_1920x0_80_0_0_4fdd5ad51e427328d164ef6d5c27d32e.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، صباح اليوم الخميس، عن كاظم جلالي، أن إيران تقترب من وضع نص نهائي لذلك الاتفاق بين البلدين، وذلك تعليقا على نتائج اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين في الصين.وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن لقاء بوتين وبزشكيان بحث دراسة جميع أبعاد العلاقات بين إيران وروسيا، لا سيما المشروعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مهد لاتفاقات لكي تمضي الأعمال قدما وبشكل سريع حيال اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشروعات.يشار إلى أن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، قد صرح في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، أن "المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية".وأشار توكلي إلى أن التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف "البرنامج التنموي السابع".ولفت إلى أن المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز.
السفير الإيراني لدى موسكو يعلن اقتراب التوصل لاتفاق مع روسيا لنقل الغاز إلى إيران
قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الخميس، إن أحد الموضوعات المهمة المتفق عليها بين طهران وموسكو في مجال التعاون المشترك في قطاع الطاقة، هو نقل الغاز إلى إيران.
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية، صباح اليوم الخميس، عن كاظم جلالي، أن إيران تقترب من وضع نص نهائي لذلك الاتفاق بين البلدين، وذلك تعليقا على نتائج اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين في الصين.
وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن لقاء بوتين وبزشكيان بحث دراسة جميع أبعاد العلاقات بين إيران وروسيا، لا سيما المشروعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مهد لاتفاقات لكي تمضي الأعمال قدما وبشكل سريع حيال اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
ولفت السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي إلى أن وفدا روسيا سيزور طهران الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى اتخاذ هذه القرارات.
يشار إلى أن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، قد صرح في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، أن "المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي
ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية".
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن "مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة".
وأشار توكلي إلى أن التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف "البرنامج التنموي السابع".
ولفت إلى أن المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق
، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز.