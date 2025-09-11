https://sarabic.ae/20250911/السفير-الإيراني-لدى-موسكو-يعلن-اقتراب-التوصل-لاتفاق-مع-روسيا-لنقل-الغاز-إلى-إيران-1104733600.html

السفير الإيراني لدى موسكو يعلن اقتراب التوصل لاتفاق مع روسيا لنقل الغاز إلى إيران

السفير الإيراني لدى موسكو يعلن اقتراب التوصل لاتفاق مع روسيا لنقل الغاز إلى إيران

سبوتنيك عربي

قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الخميس، إن أحد الموضوعات المهمة المتفق عليها بين طهران وموسكو في مجال التعاون المشترك في قطاع الطاقة، هو نقل... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T09:09+0000

2025-09-11T09:09+0000

2025-09-11T09:09+0000

روسيا

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388489_0:0:2032:1143_1920x0_80_0_0_4fdd5ad51e427328d164ef6d5c27d32e.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، صباح اليوم الخميس، عن كاظم جلالي، أن إيران تقترب من وضع نص نهائي لذلك الاتفاق بين البلدين، وذلك تعليقا على نتائج اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين في الصين.وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن لقاء بوتين وبزشكيان بحث دراسة جميع أبعاد العلاقات بين إيران وروسيا، لا سيما المشروعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مهد لاتفاقات لكي تمضي الأعمال قدما وبشكل سريع حيال اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشروعات.يشار إلى أن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، قد صرح في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، أن "المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية".وأشار توكلي إلى أن التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف "البرنامج التنموي السابع".ولفت إلى أن المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز.

https://sarabic.ae/20241128/تتقدمها-روسيا-وإيران20-دولة-تمتلك-أضخم-احتياطيات-الغاز-الطبيعي-1095286799.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, العالم, الأخبار