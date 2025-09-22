https://sarabic.ae/20250922/عراقجي-في-حال-تطبيق-آلية-الزناد-سيتم-إلغاء-الاتفاق-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1105137960.html
عراقجي: في حال تطبيق "آلية الزناد" سيتم إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عراقجي: في حال تطبيق "آلية الزناد" سيتم إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن طهران لن تستجيب للغة الضغط بشأن نشاطها النووي. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T17:12+0000
2025-09-22T17:12+0000
2025-09-22T17:12+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg
وقال عراقجي، لدى وصوله إلى نيويورك، إنه "في حال تطبيق آلية "سناب باك" (آلية الزناد) في نهاية المطاف فسيتم إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا"، مشيرا إلى أنه سيجري عدة لقاءات، من بينها المشاركة في اجتماع دافوس، ولقاء مع رافائيل غروسي لمناقشة آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني، واتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموضوع آلية "سناب باك" في مجلس الأمن.وأضاف أن "اتفاقية التعاون مع الوكالة وُضعت في مرحلة ما بعد العدوان وفي حال تطبيق آلية "سناب باك" سنكون أمام أوضاع جديدة"، مؤكدا استعداد إيران للتوصل إلى حل بشأن آلية "سناب باك" شريطة حماية مصالحها.وأكدت الرئاسة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، استعداد بلاده بشكل كامل لمواجهة خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات الدولية.وأشار عارف إلى مساعي الترويكا الأوروبية لتفعيل "سناب باك"، موضحا أن إيران، شعبا وحكومة، أظهرت أداء جيدا في مواجهة العقوبات الظالمة من الغرب، مضيفا أن إيران لاترغب في عودة العقوبات، بل تأمل أن تتحلى الدول الأوروبية على الأقل بقدر من العقلانية وأن تستفيد من تجربتها في التعامل مع ايران وشعبها.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، دعا سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى وقف الاستفزازات والعودة إلى مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.بدورها، أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، ودبلوماسيين من دول الـ"ترويكا الأوروبية"، أن نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار إعادة فرض العقوبات على إيران لا تلزم الدول الأعضاء في المنظمة.وأضافت البعثة الدبلوماسية في بيان: "أشار الجانب الروسي إلى أن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تفتقر إلى الأساس القانوني والقدرات الإجرائية لمثل هذه الإجراءات".وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.
https://sarabic.ae/20250922/طهران-تكشف-عن-اتفاق-مع-روسيا-لبناء-8-محطات-نووية-جديدة-1105130417.html
https://sarabic.ae/20250829/وزير-الخارجية-الإيراني-مستعدون-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-1104266622.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_148:0:1481:1000_1920x0_80_0_0_f1324702817a63f6a7bf2f6bfa4a8e4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
عراقجي: في حال تطبيق "آلية الزناد" سيتم إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن طهران لن تستجيب للغة الضغط بشأن نشاطها النووي.
وقال عراقجي، لدى وصوله إلى نيويورك، إنه "في حال تطبيق آلية "سناب باك" (آلية الزناد) في نهاية المطاف فسيتم إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا"، مشيرا إلى أنه سيجري عدة لقاءات، من بينها المشاركة في اجتماع دافوس، ولقاء مع رافائيل غروسي لمناقشة آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني، واتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموضوع آلية "سناب باك" في مجلس الأمن.
وأضاف أن "اتفاقية التعاون مع الوكالة وُضعت في مرحلة ما بعد العدوان وفي حال تطبيق آلية "سناب باك" سنكون أمام أوضاع جديدة"، مؤكدا استعداد إيران للتوصل إلى حل بشأن آلية "سناب باك" شريطة حماية مصالحها.
وأكدت الرئاسة الإيرانية
، في وقت سابق اليوم، استعداد بلاده بشكل كامل لمواجهة خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات الدولية.
وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، إن "إيران ليست دعاة حرب لكنها سترد بقوة على أي تحرك للعدو"، مؤكدا أن "العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية - إرنا.
وأشار عارف إلى مساعي الترويكا الأوروبية لتفعيل "سناب باك"، موضحا أن إيران، شعبا وحكومة، أظهرت أداء جيدا في مواجهة العقوبات الظالمة من الغرب، مضيفا أن إيران لاترغب في عودة العقوبات، بل تأمل أن تتحلى الدول الأوروبية على الأقل بقدر من العقلانية وأن تستفيد من تجربتها في التعامل مع ايران وشعبها.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، دعا سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى وقف الاستفزازات والعودة إلى مسار المفاوضات
، مشيرا إلى أن دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.
بدورها، أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، ودبلوماسيين من دول الـ"ترويكا الأوروبية"
، أن نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار إعادة فرض العقوبات على إيران لا تلزم الدول الأعضاء في المنظمة.
ووفقًا للوزارة، ركز الاجتماع على "المحاولات غير القانونية التي تقوم بها الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة لتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رفعت سابقًا ضد إيران".
وأضافت البعثة الدبلوماسية في بيان: "أشار الجانب الروسي إلى أن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تفتقر إلى الأساس القانوني والقدرات الإجرائية لمثل هذه الإجراءات".
وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران،
والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.
عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.