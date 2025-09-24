https://sarabic.ae/20250924/وزير-خارجية-لبنان-يرد-على-المرشد-الإيراني-بشأن-حزب-الله--1105217856.html
وزير خارجية لبنان يرد على المرشد الإيراني بشأن "حزب الله "
رد وزير خارجية لبنان، يوسف راجي، على تصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بشأن "حزب الله" اللبناني. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
ونشر راجي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، اليوم الأربعاء، للرد على ما صرح به خامنئي بأن الأمين العام الراحل حسن نصر الله، كان "ثروة عظيمة للعالم الإسلامي وليس للشيعة أو للبنان وحدهم والثروة التي أوجدها لا تزال باقية".وقال يوسف راجي: "يهمنا التأكيد أن الباقي الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي طليعتها قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب".وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن "الجيش اللبناني هو الباقي إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته".وكان المرشد الإيراني الأعلى قد أحيا الذكرى الأولى لمقتل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.وأكد خامنئي، أن نصر الله كان "ثروة عظيمة للعالم الإسلامي وليس للشيعة أو للبنان وحدهم"، مشيرا إلى أنه "رغم رحيل نصر الله فإن الثروة التي أوجدها لا تزال باقية، إذ إن حزب الله باق ولا يستهان به وهو ثروة للبنان ولغيره".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024، إذ ألقت عشرات المقاتلات 83 قنبلة تزن كل واحدة منها طن، على موقع تواجده تحت الأرض.
ونشر راجي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، اليوم الأربعاء، للرد على ما صرح به خامنئي بأن الأمين العام الراحل حسن نصر الله، كان "ثروة عظيمة للعالم الإسلامي وليس للشيعة أو للبنان وحدهم والثروة التي أوجدها لا تزال باقية".
وقال يوسف راجي
: "يهمنا التأكيد أن الباقي الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي طليعتها قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب".
وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن "الجيش اللبناني هو الباقي إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته".
وكان المرشد الإيراني الأعلى قد أحيا الذكرى الأولى لمقتل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.
وأكد خامنئي، أن نصر الله كان "ثروة عظيمة للعالم الإسلامي وليس للشيعة أو للبنان وحدهم"، مشيرا إلى أنه "رغم رحيل نصر الله فإن الثروة التي أوجدها لا تزال باقية، إذ إن حزب الله باق ولا يستهان به وهو ثروة للبنان ولغيره".
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي
استهدف حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024، إذ ألقت عشرات المقاتلات 83 قنبلة تزن كل واحدة منها طن، على موقع تواجده تحت الأرض.