سياسيان لبنانيان: الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين بلا أثر عملي



اعتبر سياسيان لبنانيان أن التوجه الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين وتطبيق حل الدولتين، أمر رمزي، ولن يكون له أثر عملي، بسبب موقف الولايات المتحدة الداعم بشكل مطلق...

‏بيروت - سبوتنيك: وقال وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاعتراف الأوروبي بفلسطين لا يعنى اعترافا عالميا ما لم يعترف مجلس الأمن الدولي بها بشكل كامل، ولكن هذا لن يحصل لأن العقبة الأساسية هو المعارضة من قبل الولايات المتحدة الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل".ورأى أن "الاعتراف الأوروبي لا سيما بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطين يأتي من خلفية التركيز على حقوق الإنسان والعدالة الدولية، فما شهدته غزة على مدار سنين شكل رأيا عاما عالميا ضاغطا، حرك ضمير الشعوب الأوروبية وأصبحت الدول محرجة أمام العالم عن كيفية التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق غزة والشعب الفلسطيني ككل".وأشار إلى أن "إسرائيل منذ قيامها ترفض الاعتراف بأن هناك شعبا فلسطينيا موجودا على أرضه، لذلك السياسية الإسرائيلية ضم وقضم الأراضي وبناء المستوطنات مستمرة". ‏وتساءل منصور: "هل فعلا هناك أرض في الضفة الغربية يمكن أن تقام فيها الدولة الفلسطينية في وقت أن هناك 500 ألف مستوطن إسرائيلي فيها، أما القدس الشرقية التي يعتبرونها عاصمة للدولة الفلسطينية اليوم يسكنها 220 ألف مستوطن إسرائيلي بعدما كان عام 1967 يسكنها 180 ألف عربي، مقابل صفر يهودي، فعلى أي أرض ستقام فلسطين؟".وأضاف أن "أي حل من دون أن تنفذه قوة تطبيقية أو قوة دولية على أرض الواقع سيبقى حبرا على ورق، لا سيما مع الإدارة الأميركية الحالية، التي أسقطت كل المواثيق الدولية وضربت مفاهيم سيادة الدول والديمقراطية وتداول السلطة".‏واعتبر خواجة أن "الاعتراف بفلسطين لا يمكن أن يطبق لأن إسرائيل أقرت قانونا في الكنيست لا يعترف بشي اسمه "الكيان الفلسطيني" حيث الأطماع الإسرائيلية تظهر من خلال تصفية القضية الفلسطينية بضم الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تكون الخطوة التالية طرد عرب 48 من داخل أرضي فلسطين التاريخية".وتنعقد الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من يوم 22 وحتى 26 أيلول/سبتمبر، وتعهدت دول عدّة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي، ولكن العوائق التي تشمل رفض حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الاعتراف بإسرائيل، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والانقسامات الفلسطينية، والعنف المستمر المتبادل، بالإضافة إلى الجمود السياسي بين الأطراف، تعوق تحقيق هذا الحل حتى الآن.الرئاسة الفلسطينية: نستغرب بشدة قرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد السلطةالصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيل بينهم 59 خلال اليوم الأخير

