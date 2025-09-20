عربي
سياسيان لبنانيان: الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين بلا أثر عملي
سياسيان لبنانيان: الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين بلا أثر عملي
سبوتنيك عربي
اعتبر سياسيان لبنانيان أن التوجه الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين وتطبيق حل الدولتين، أمر رمزي، ولن يكون له أثر عملي، بسبب موقف الولايات المتحدة الداعم بشكل مطلق لإسرائيل.
‏بيروت - سبوتنيك: وقال وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاعتراف الأوروبي بفلسطين لا يعنى اعترافا عالميا ما لم يعترف مجلس الأمن الدولي بها بشكل كامل، ولكن هذا لن يحصل لأن العقبة الأساسية هو المعارضة من قبل الولايات المتحدة الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل".
ورأى أن "الاعتراف الأوروبي لا سيما بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطين يأتي من خلفية التركيز على حقوق الإنسان والعدالة الدولية، فما شهدته غزة على مدار سنين شكل رأيا عاما عالميا ضاغطا، حرك ضمير الشعوب الأوروبية وأصبحت الدول محرجة أمام العالم عن كيفية التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق غزة والشعب الفلسطيني ككل".

وأضاف منصور: "لو كانت الإدارة الأميركية تنوى السير بحل الدولتين، أي بالخطوة الفرنسية والبريطانية والأسبانية، والاعتراف بفلسطين، لكانت دعت في مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
فرنسا: 10 دول ستعترف بدولة فلسطين الإثنين المقبل
أمس, 18:17 GMT
وأشار إلى أن "إسرائيل منذ قيامها ترفض الاعتراف بأن هناك شعبا فلسطينيا موجودا على أرضه، لذلك السياسية الإسرائيلية ضم وقضم الأراضي وبناء المستوطنات مستمرة".
‏وتساءل منصور: "هل فعلا هناك أرض في الضفة الغربية يمكن أن تقام فيها الدولة الفلسطينية في وقت أن هناك 500 ألف مستوطن إسرائيلي فيها، أما القدس الشرقية التي يعتبرونها عاصمة للدولة الفلسطينية اليوم يسكنها 220 ألف مستوطن إسرائيلي بعدما كان عام 1967 يسكنها 180 ألف عربي، مقابل صفر يهودي، فعلى أي أرض ستقام فلسطين؟".
من جهته، رأى البرلماني اللبناني محمد خواجة، " أن "الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين هو رمزي ومعنوي فقط، خاصة أن الدول التي اعترفت كانت أساسا في إنشاء الكيان الإسرائيلي مثل فرنسا وبريطانيا"، مشددا أن "هذا الاعتراف يشكل مزيدا من العزل للإدارة الأميركية التي تنفرد بخروجها عن الإجماع الأوروبي والدولي، وتدعم إسرائيل بشكل مطلق، وترفض إعطاء أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني".
وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية، فايز رسماني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
وزير الأشغال اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تمنع استقطاب المساعدات والتناغم الحكومي العنوان الأكبر
10:16 GMT
وأضاف أن "أي حل من دون أن تنفذه قوة تطبيقية أو قوة دولية على أرض الواقع سيبقى حبرا على ورق، لا سيما مع الإدارة الأميركية الحالية، التي أسقطت كل المواثيق الدولية وضربت مفاهيم سيادة الدول والديمقراطية وتداول السلطة".
‏واعتبر خواجة أن "الاعتراف بفلسطين لا يمكن أن يطبق لأن إسرائيل أقرت قانونا في الكنيست لا يعترف بشي اسمه "الكيان الفلسطيني" حيث الأطماع الإسرائيلية تظهر من خلال تصفية القضية الفلسطينية بضم الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تكون الخطوة التالية طرد عرب 48 من داخل أرضي فلسطين التاريخية".

‏وأشار إلى أن "الحل بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية هو إبادة الشعب الفلسطيني وانتهاء القضية، لكن بالنسبة لنا نحن مع "حل العودتين"، عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم وعودة المستوطنين إلى البلاد التي جاؤوا منها، أما اليهود الذين هم تاريخيا موجودون في فلسطين يبقون في أراضيهم".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
ماكرون: اعتماد 142 دولة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يشكل "نقطة تحول" نحو السلام
15:20 GMT
وتنعقد الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من يوم 22 وحتى 26 أيلول/سبتمبر، وتعهدت دول عدّة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
وقد اعتمد "إعلان نيويورك" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا في تموز/يوليو الماضي لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
غوتيريش يصف ما يحدث في غزة بأنه أسوأ ما شهده منذ توليه منصبه وربما في حياته كلها
17:51 GMT
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي، ولكن العوائق التي تشمل رفض حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الاعتراف بإسرائيل، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والانقسامات الفلسطينية، والعنف المستمر المتبادل، بالإضافة إلى الجمود السياسي بين الأطراف، تعوق تحقيق هذا الحل حتى الآن.
الرئاسة الفلسطينية: نستغرب بشدة قرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد السلطة
الصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيل بينهم 59 خلال اليوم الأخير
