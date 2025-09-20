https://sarabic.ae/20250920/غوتيريش-يصف-ما-يحدث-في-غزة-بأنه-أسوأ-ما-شهده-منذ-توليه-منصبه-وربما-في-حياته-كلها-1105074519.html
غوتيريش يصف ما يحدث في غزة بأنه أسوأ ما شهده منذ توليه منصبه وربما في حياته كلها
غوتيريش يصف ما يحدث في غزة بأنه أسوأ ما شهده منذ توليه منصبه وربما في حياته كلها
سبوتنيك عربي
اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "إسرائيل بمواصلة سياسة تقضي بتدمير قطاع غزة وضم الضفة الغربية". 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T17:51+0000
2025-09-20T17:51+0000
2025-09-20T17:51+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9f1659026443230a5318969ed0271c1.jpg
وقال غوتيريش: إنه "على العالم أنْ لا يخشى ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بدولة فلسطينية"، مشددا على ضرورة، ألا نخشى رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا هذه الإجراءات ستستمر".وأضاف أنه "على الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك"، واصفا ما يحدث في غزة بأنه أسوأ ما شهده منذ توليه منصبه وربما في حياته كلها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".وشهدت مدينة غزة، ليلة الإثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
https://sarabic.ae/20250920/مصر-ترد-على-تقارير-تواجد-قواتها-المسلحة-في-شبه-جزيرة-سيناء-1105073137.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76cd90dd0b8e014d8648f72f6fc7fcae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
غوتيريش يصف ما يحدث في غزة بأنه أسوأ ما شهده منذ توليه منصبه وربما في حياته كلها
اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "إسرائيل بمواصلة سياسة تقضي بتدمير قطاع غزة وضم الضفة الغربية".
وقال غوتيريش: إنه "على العالم أنْ لا يخشى ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بدولة فلسطينية"، مشددا على ضرورة، ألا نخشى رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا هذه الإجراءات ستستمر".
وأضاف أنه "على الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك"، واصفا ما يحدث في غزة بأنه أسوأ ما شهده منذ توليه منصبه وربما في حياته كلها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى
، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.
ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".
وشهدت مدينة غزة، ليلة الإثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.