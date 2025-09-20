https://sarabic.ae/20250920/مصر-ترد-على-تقارير-تواجد-قواتها-المسلحة-في-شبه-جزيرة-سيناء-1105073137.html

مصر ترد على تقارير تواجد قواتها المسلحة في شبه جزيرة سيناء

مصر ترد على تقارير تواجد قواتها المسلحة في شبه جزيرة سيناء

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم السبت، بيانا بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة... 20.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها، إن "تواجد الجيش المصري في سيناء أو غيرها من أراضي البلاد يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته في كل شبر من أرض مصر".وأضاف البيان: أن "تواجد الجيش المصري في سيناء يستند على الثوابت المستقرة للدولة المصرية وقواتها المسلحة فيما يخص كلا من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة المحيطة بحدود البلاد"، متابعا: "من ضمن هذه الثوابت المستقرة التي تؤكد الدولة المصرية وقواتها المسلحة دوما على الالتزام بها قواعد القانونين الدولي والدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها وما يرتبط بها من ملاحق".وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن "حرب الإبادة الشرسة الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين على بعد أمتار من الحدود المصرية الشرقية توجب على القوات المسلحة المصرية التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت سابق، من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري في شبه جزيرة سيناء، جاء ذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس.ووفق أكسيوس، فإنه خلال اجتماعهما في القدس الاثنين الماضي، قدم نتانياهو لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدلة على سلسلة من الأنشطة المصرية في سيناء، وقال بأنها تشكل انتهاكات كبيرة من قبل مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل.

