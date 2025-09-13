https://sarabic.ae/20250913/اللواء-سمير-فرج-أي-مغامرة-إسرائيلية-ستقابل-برد-مصري-حاسم-وفوري-ودخول-القوات-كاملة-لسيناء-1104813881.html

اللواء سمير فرج: أي مغامرة إسرائيلية ستقابل برد مصري حاسم وفوري ودخول القوات كاملة لسيناء

قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن قرار مصر بتعليق التنسيق الأمني جزئيا مع إسرائيل هو رسالة مفادها أن القاهرة لا توافق على الإجراءات الإسرائيلية ضد... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف فرج، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن مصر وجّهت رسائل مباشرة وعبر الولايات المتحدة بأن ردها سيكون عنيفا تجاه أي محاولة واستبعد فرج قيام إسرائيل بأي عمليات مشابهة لعملية الدوحة ضد قيادات حماس في القاهرة، قائلا: "لا أعتقد أن إسرائيل ستغامر بارتكاب أي حماقة، فهي تعلم قوة الجيش المصري، وتعلم أن الرد المصري سيكون حاسما ضدها".وأوضح أن مناورة "النجم الساطع" الأخيرة بين مصر وأمريكا و44 دولة أخرى، والتقرير النهائي الذي صدر عنها، أكد مدى قوة وفعالية الجيش المصري، مشيراً إلى أن القاهرة تتلقى إشارات من داخل الشارع المصري تؤكد أن الشعب لن يقبل بمثل هذه التصرفات.ويرى أن التصعيد المستقبلي سيعتمد على تصرفات الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مصر قد أرسلت رسالة واضحة عبر شبكة "سي إن إن" تفيد بأن الرد المصري سيكون عنيفاً إذا استمرت إسرائيل في تصعيدها.وأكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق الجمعة، إدانه مصر للعدوان على قطر التي تبذل جهود وساطة حثيثة إلى جانب مصر والولايات المتحدة. وشدد في كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر، إدانته بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر، وتأكيد التضامن الكامل مع دولة قطر، وأوضح أن العدوان الإسرائيلي يكشف عن الجهة المعرقلة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.في سياق متصل، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، إن مجلس التعاون الخليجي يؤكد أنه لن يتهاون مع أي مساس بأمن بلدانه.ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن الاعتداء على قطر يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما يؤكد أن الاعتداء على قطر يأتي ضمن محاولات إسرائيل للعبث بأمن الإقليم.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار". ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.

