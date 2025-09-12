https://sarabic.ae/20250912/إعلام-مصر-قررت-خفض-التنسيق-مع-إسرائيل-حتى-إشعار-آخر-1104792225.html

إعلام: مصر قررت خفض التنسيق مع إسرائيل حتى إشعار آخر

إعلام: مصر قررت خفض التنسيق مع إسرائيل حتى إشعار آخر

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، أن مصر قررت خفض مستوى التنسيق مع إسرائيل حتى إشعار آخر، عقب الغارة الإسرائيلية على مجمع في العاصمة القطرية الدوحة،... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-12T16:17+0000

2025-09-12T16:17+0000

2025-09-12T16:23+0000

مصر

إسرائيل

قطر

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/99/1014819922_0:0:2522:1420_1920x0_80_0_0_545bf0bca86c4b17d1d7638935266679.jpg

وذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادر لها، أن القاهرة تعيد ترتيب اتصالاتها الأمنية مع إسرائيل بعد الهجوم، فيما كانت الرئاسة المصرية قد أدانت بشدة العملية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي والسيادة القطرية" و"سابقة خطيرة تهدد جهود الوساطة وتهدد استقرار المنطقة".وأكدت مصر تضامنها الكامل مع قطر، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.وجاءت الغارة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، بينما كان عدد من قادة "حماس"، بينهم خليل الحية، يجتمعون في الدوحة لبحث جهود وقف إطلاق النار، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم نجل الحية، فيما أكدت الحركة أن أيًا من أعضائها البارزين لم يُصب.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.

https://sarabic.ae/20250912/خطيب-الجمعة-في-إيران-إسرائيل-ستهاجم-مصر-والأردن-والبحرين-والسعودية-1104787000.html

https://sarabic.ae/20250911/مندوب-مصر-إسرائيل-ستستمر-في-جرائمها-إذا-لم-يردعها-مجلس-الأمن-عن-سياساتها-المتطرفة-1104766876.html

مصر

إسرائيل

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, إسرائيل, قطر, العالم العربي, أخبار العالم الآن