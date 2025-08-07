https://sarabic.ae/20250807/محافظ-شمال-سيناء-يثير-ضجة-بعد-تصريحاته-بشأن-استعداد-القوات-المصرية-لأي-حرب-على-الحدود-فيديو-1103496280.html
محافظ شمال سيناء في مصر يثير ضجة بعد تصريحه عن الحرب مع إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، بشأن استعداد القوات المسلحة المصرية لأي تهديد على الحدود، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T19:44+0000
2025-08-07T19:44+0000
2025-08-07T19:50+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/99/1014819922_0:0:2522:1420_1920x0_80_0_0_545bf0bca86c4b17d1d7638935266679.jpg
19:44 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 19:50 GMT 07.08.2025)
أثارت تصريحات محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، بشأن استعداد القوات المسلحة المصرية لأي تهديد على الحدود، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وأكد مجاور، في مقطع فيديو متداول، ردا على سؤال بشأن احتمالية "اندلاع عملية عسكرية بين مصر وإسرائيل". أن القوات المسلحة المصرية جاهزة بكل قوة لأي حرب تُفرض على مصر، مشددا على أن الرد سيكون "مفاجئًا" لأي جهة تفكر في الاقتراب من الحدود.
وقال مجاور في تصريحاته الصحفية، إن أي شخص على مستوى العالم يفكر بالاقتراب من الحدود المصرية سيُفاجأ برد صادم، مؤكدا أنه يتحدث من خبرة عسكرية طويلة تجاوزت أربعة عقود.
وأوضح أنه شغل مناصب عسكرية رفيعة، منها قيادة الجيش الثاني الميداني ورئاسة هيئة الاستخبارات العسكرية لمدة 3 سنوات ونصف، ما يعزز ثقته في جاهزية الجيش.
وختم مجاور تصريحاته بالتأكيد على أن لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية، وأن الرد لن يقتصر على ما هو معلن، بل سيتجاوز التوقعات.