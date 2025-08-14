عربي
مصر تعلن نجاح تجارب زراعة القطن لأول مرة في صحراء سيناء
مصر تعلن نجاح تجارب زراعة القطن لأول مرة في صحراء سيناء
نجحت مصر لأول مرة في تاريخها، في زراعة القطن بالبيئات الصحراوية، بمدينة الطور في جنوب سيناء. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
نجحت مصر لأول مرة في تاريخها، في زراعة القطن بالبيئات الصحراوية، بمدينة الطور في جنوب سيناء.
وأشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، بجهود الباحثين والعلماء في مركز البحوث الزراعية، وخاصة معهد بحوث القطن، موضحا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للاستفادة من البحوث والتجارب العلمية وتطبيقها عمليا.
وبيّن أن التجارب الميدانية أثبتت إمكانية زراعة القطن بجودة عالية في بيئة صحراوية باستخدام تقنيات الري الحديث والتسميد الملائم، وفقا لبيان من وزارة الزراعة المصرية على مواقع التواصل.
وأكد فاروق أن البحث العلمي يمثل قاطرة التنمية الزراعية، مشيرا إلى توفير الدعم الكامل للعلماء والخبراء والمشروعات البحثية التطبيقية، بهدف تحويل النتائج المعملية إلى حلول واقعية تخدم المزارع والاقتصاد القومي.
ونقل بيان وزارة الزراعة المصرية، عن رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عادل عبد العظيم، أن التجارب شملت زراعة 6 تراكيب وراثية معروفة و3 تراكيب جديدة، وتم جني الدورة الأولى بعد 127 يوما بفضل انتقاء صفة التبكير، بما يسمح للمزارع بزراعة محصول شتوي بعد حصاد القطن.
وأضاف أن التجارب الناجحة في مدينة الطور تمثل نموذجا لتطوير أصناف تتحمل الجفاف والملوحة وارتفاع الحرارة، مع خطط لتعميم التجربة في محافظات أخرى وتدريب المزارعين على أحدث تقنيات الري والزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وجودة.
