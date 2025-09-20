ماكرون: اعتماد 142 دولة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يشكل "نقطة تحول" نحو السلام

عربي
أمساليوم
بث مباشر
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمر حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك الإثنين المقبل يجب أن يشكل خطوة جديدة في سبيل حشد الجهود الدولية لدعم هذا المسار.
وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصة إكس اليوم السبت: "تحدثت للتو مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. يشكل اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين نقطة تحول في رسم مسار نحو سلام وأمن دائمين في الشرق الأوسط".

وأضاف: "مؤتمر حل الدولتين، الذي سنرأسه معًا في نيويورك يوم الإثنين، يجب أن يُمكننا من اتخاذ خطوة أخرى في حشد المجتمع الدولي".

وبحسب تصريحات مستشار الرئيس الفرنسي لوكالة فرانس برس أن 10 دول ستعترف بدولة فلسطين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقرر لها في 22 أيلول/سبتمبر الجاري.
وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا يعلن فيه رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وفقا لما ذكرت الوكالة.
وتعهدت دول عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
وقد اعتُمد "إعلان نيويورك" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا في تموز/يوليو الماضي لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي، ولكن العوائق التي تشمل رفض حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الاعتراف بإسرائيل، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والانقسامات الفلسطينية، والعنف المستمر المتبادل، بالإضافة إلى الجمود السياسي بين الأطراف، تعوق تحقيق هذا الحل حتى الآن.
