https://sarabic.ae/20250920/السيسي-ينتقد-ممارسات-إسرائيل-الغاشمة-في-غزة-ويؤكد-التمسك-برفض-التهجير-1105067898.html
السيسي ينتقد ممارسات إسرائيل "الغاشمة" في غزة ويؤكد التمسك برفض التهجير
السيسي ينتقد ممارسات إسرائيل "الغاشمة" في غزة ويؤكد التمسك برفض التهجير
سبوتنيك عربي
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وادخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T14:32+0000
2025-09-20T14:32+0000
2025-09-20T14:32+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار سنغافورة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg
وخلال استقباله رئيس سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام، انتقد السيسي ، ممارسات إسرائيل "الغاشمة" في غزة، لاسيما فى ضوء ما نشهده من توسيع للعمليات العسكرية فى قطاع غزة، مؤكدا على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها سنغافورة لأهالي غزة عبر مصر، مشددا على أنه "لن يتسنى تحقيق السلام العادل والشامل، والاستقرار فى المنطقة، دون منح الشعب الفلسطينى الشقيق، حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله. ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-المصرية-المنطقة-على-أعتاب-مرحلة-جديدة-من-الفوضى-الشاملة-نتيجة-التهور-الإسرائيلي-1104914154.html
مصر
قطاع غزة
غزة
أخبار سنغافورة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e3bc5731a920548161b51eb87730f6aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار سنغافورة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار سنغافورة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
السيسي ينتقد ممارسات إسرائيل "الغاشمة" في غزة ويؤكد التمسك برفض التهجير
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وادخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.
وخلال استقباله رئيس سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام، انتقد السيسي ، ممارسات إسرائيل "الغاشمة" في غزة، لاسيما فى ضوء ما نشهده من توسيع للعمليات العسكرية فى قطاع غزة، مؤكدا على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها سنغافورة لأهالي غزة عبر مصر، مشددا على أنه "لن يتسنى تحقيق السلام العادل والشامل، والاستقرار فى المنطقة، دون منح الشعب الفلسطينى الشقيق، حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى
، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.
ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".
وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.