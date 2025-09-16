https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-المصرية-المنطقة-على-أعتاب-مرحلة-جديدة-من-الفوضى-الشاملة-نتيجة-التهور-الإسرائيلي-1104914154.html

الخارجية المصرية: المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي

الخارجية المصرية: المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المنطقة "على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي"، محذرة من عواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T15:37+0000

2025-09-16T15:37+0000

2025-09-16T15:37+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2008d55283095f400df661ebd2465913.jpg

وجاء في بيان الخارجية المصرية: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، فيما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها".وأضاف البيان: "تحمل مصر الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تردي شديد وعدم التحرك لمواجهة ما يتم ارتكابه من جرائم وإبادة، وضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".وختم البيان: "تشدد مصر على على التبعات الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على مجمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما تفرضه إسرائيل من حصار ومجاعة على الشعب الفلسطيني في القطاع، منددة بما يصاحب العملية العسكرية من تشريد وتنكيل بالسكان الفلسطينيين في القطاع".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية

https://sarabic.ae/20250916/خبير-أمني-سعودي-تشكيل-ناتو-عربي-ضروري-لمواجهة-إسرائيل-المدعومة-أمريكيا-1104912954.html

https://sarabic.ae/20250916/الصحة-الفلسطينية-حصيلة-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-نحو-65-ألف-قتيل-بينهم-59-خلال-اليوم-الأخير-1104912170.html

إسرائيل

مصر

فلسطين المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن